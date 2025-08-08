Псковcкая обл.
Происшествия

Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта

08.08.2025 11:16|ПсковКомментариев: 0

Правоохранители проверяют экс-ректора Псковского госуниверситета Наталью Ильину, обвиняемую в мошенничестве и превышении полномочий, в причастности к хищениям по нацпроекту «Наука и университеты».

Задержали Ильину в апреле. По данным следствия, она, будучи ректором, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 млн рублей.

Кроме того, Ильина в 2023-2024 годах незаконно получила от подчиненного 1,45 млн рублей, начисленные ему из бюджета вуза, сотрудник понес материальный ущерб, были нарушены его права на получение вознаграждения за работу, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходит по делам о мошенничестве и превышении полномочий.

Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 года

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 149 человек
