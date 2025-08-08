Происшествия

Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта

Правоохранители проверяют экс-ректора Псковского госуниверситета Наталью Ильину, обвиняемую в мошенничестве и превышении полномочий, в причастности к хищениям по нацпроекту «Наука и университеты».

Задержали Ильину в апреле. По данным следствия, она, будучи ректором, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 млн рублей.

Кроме того, Ильина в 2023-2024 годах незаконно получила от подчиненного 1,45 млн рублей, начисленные ему из бюджета вуза, сотрудник понес материальный ущерб, были нарушены его права на получение вознаграждения за работу, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходит по делам о мошенничестве и превышении полномочий.

Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 года