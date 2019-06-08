Сцена / Фестивали

Международное жюри выберет лучший фильм псковского фестиваля «Западные ворота»

Стал известен состав жюри I Международного кинофестиваля «Западные ворота». Оно решит судьбу главного приза мероприятия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, председателем жюри стал киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, дважды лауреат премии «Ника» Армен Медведев. Он также является президентом кинофестиваля «Окно в Европу», который на протяжении 26 лет проходит в Выборге. Вся жизнь Армена Медведева связана с кино, он является автором множества статей и книг.

Помогут в выборе лучшего фильма еще три члена жюри. Ими стали актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия), режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук (Россия), актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия).

Почетными гостями мероприятия станут известные режиссеры Виталий Мельников, Антон Сиверс, Алексей Учитель, Йоханна Вуоксенмаа, Андрей Кравчук, Фредрик Хиллер, Мооника Сийметс, Андрей Егоров, Николай Котяш, Лев Мурзенко; актеры Борис Токарев, Виктор Бычков, Игорь Угольников, Иво Мартинсонс и продюсеры Ольга Аграфенина, Сергей Сельянов. На время фестиваля в Псков приедет генеральный директор кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

Напомним, I Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, с 27 по 30 июня. Мероприятие планируется проводить ежегодно.