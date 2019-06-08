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Алексей Учитель хотел бы снять фильм в Волышево

Кинорежиссер Алексей Учитель в рамках круглого стола, посвященного кинофестивалю «Золотые ворота», поделился впечатлениями от Пскова и Ганзейских дней, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Бывал в городе и области не раз. Псков - одно из тех немногих мест, которые действуют на меня положительно, я люблю здесь бывать, делаю это постоянно и по работе, и по жизни. Ганза и кинофестиваль даст многое и Пскову, и жителям, и гостям. Я поразился, когда прошел по улицам города, какая огромная толпа здесь собралась, все говорят на разных языках».

«Мне кажется очень важно в том числе пробудить в Пскове интерес и дать горожанам возможность почувствовать колоссальный опыт - не просто приходить с работы и садиться на диван смотреть телевизор, а приподнять себя», - считает режиссер.

Псков изменился, причем, в лучшую сторону, уверен Учитель. Режиссер сказал, что ездил по многим местам псковщины, региона, где есть удивительно красивые места. В качестве примера Учитель назвал Волышево. Из усадьбы, по мнению режиссера, можно сделать удивительный исторический комплекс при условии вложений. Режиссер отметил, что снимал бы там картину, если бы это место привели в порядок.

В настоящий момент, кроме фильма «47», у Алексея Учителя на Псковскую область планов по съемкам нет. Вместе с тем режиссер отметил, что будет рекомендовать дебютные картины снимать в регионе. «Если будет введен рибейт, это будет привлекать. Псков от Петербурга недалеко, это очень важно», - уверен Учитель.