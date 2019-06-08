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Сцена / Фестивали

Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове станет ежегодным - Жанна Малышева

28.06.2019 15:37|ПсковКомментариев: 0

«Нам очень приятно, что в череде творческих проектов в нашей афише есть кинофестиваль, который родился на нашей земле», - заявила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева на круглом столе, который проходит в офисе «Команды 2018», в рамках I Международного кинофестиваля «Западные ворота».

«Мы верим, что этот фестиваль станет ежегодным и традиционным, независимо от того, что Ганза переедет в другой европейский город», - заявила она. 

Жанна Малышева поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке фестиваля, в том числе инициатора проекта губернатора региона и администрацию  области. 

«Мы заинтересованы в теплом сотрудничестве с кинопроизводством, так как понимаем, что кино - важное направление искусства, это очень мощный ресурс продвижения региона, - уверена Жанна Малышева. -  Регион не может похвастаться крупными промышленными предприятиями, наша самая большая задача - развитие туризма. Мы видим прямую связь кинопроизводства и продвижения территории. На сегодня туризм даёт серьезный прирост по налогам, около 48 процентов составил рост за последнее время». 

По ее словам, администрация области совершает реальные шаги по поддержке кино, не один фильм снят на Псковской земле за последние годы. Ряд фильмов в проекте планируется к съемкам. С этого года будет действовать поддержка кинопроизводства в регионе, заработает система восстановления затрат на производство фильмов на конкурсной основе.

«Мы готовы к сотрудничеству и очень заинтересованы в дальнейшем взаимодействии», - подчеркнула Жанна Малышева.

«Мы понимаем, что логистическая доступность - это задача номер один для администрации, - сказала Малышева. - Все познается в сравнении. Сейчас «Ласточка» ходит два раза в день, а год назад еще не было ни одной. В ближайшее время увеличится количество рейсов, это вопрос времени. Надеюсь, РЖД будет оперативно реагировать на то, что билеты раскупаются».

Администрация региона работает и над инфраструктурой. В частности, закончилась реализация проекта совместно с Минкультом по созданию туркластера, также мы сотрудничаем с Минкультом и по линии Всемирного банка, проходит реставрация культурного наследия. «Динамика сейчас очень хорошая, мы не успокаиваемся, думаю ближайшее время станет для региона мощным прорывным временем», - заключила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: I Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове станет ежегодным - Жанна Малышева Международное жюри выберет лучший фильм псковского фестиваля «Западные ворота» Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове За победу в конкурсе «СинеГанза» в Пскове поборются 6 фильмов - лидеров кинопроката в своих странах Короткометражки, снятые молодыми режиссерами, покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове «Особенности национальной охоты» и других «Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» Фильмы, которые снимались в Псковской области, покажут на кинофестивале «Западные ворота» Стало известно, какие фильмы покажут на I Международном кинофестивале «Западные ворота» Кинофестиваль «Западные ворота» впервые пройдет в Пскове в конце июня
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