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Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте»

Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Киноквест – это своеобразное соревнование, в ходе которого команды участников, а это могут быть как профессионалы, так и любители, снимают в течение одного дня от начала до конца короткометражный фильм. Сроки для съемок экстремально короткие, однако результат может получиться весьма интересным.

Цель проведения Киноквеста - вовлечение творческой молодежи и начинающих кинематографистов Псковской области в кинопроцесс, выявление талантов, а также привлечение внимания молодежи к кинопроизводству как к сфере потенциальной профессиональной реализации.

Программа квеста:

До 26 июня команды проходят регистрацию. Для этого нужно отправить заполненную форму заявки на электронную почту организатора.

27 июня вечером - организационная встреча всех участников. Инструктаж, в ходе которого команды получат задание с параметрами будущего фильма. В задании будут указаны: обязательная локация, обязательная фраза и обязательный предмет, которые должны быть задействованы в фильме. Тему фильма команды выбирают самостоятельно, если это не будет оговорено в тексте задания.

28 июня - самостоятельная работа команд: разработка идеи, съемки, монтаж видео. Дедлайн по загрузке готовых фильмов в «облако» - 29 июня 10:00.

29 июня - просмотр фильмов жюри и выбор победителя.

Требования к участникам:

Минимальный состав команды 2 человека. Максимальный - 7 человек.

Возраст от 18 лет.

Базовые знания кинопроизводства, достаточные для съемки видеоролика.

Базовые представления о кинодраматургии, достаточные для того, чтобы придумать сюжет трехминутного фильма.

Навык съемок на цифровую камеру.

Навык работы в монтажной программе.

Технические требования:

Камера, снимающая fullHD качество, с возможностью записи звука.

Ноутбук с установленной монтажной программой.

Всей необходимой техникой и реквизитом для съемок команды обеспечивают себя самостоятельно.

Что написать в заявке?

1. Название команды:

2. ФИО заявителя:

- роль в команде

- возраст

- образование

- контактный телефон

- e-mail

- профиль в соцсети «ВКонтакте»

3.ФИО и те же пункты для каждого участника.

Куда отправлять заявку?

Адрес электронной почты: kinoquest60@gmail.com, телеграм-канал: @kinoquest60