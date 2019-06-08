Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Суздальский фестиваль анимационного кино
Псковичи о «Несвятых святых»
Децл «Морфия»
Мариинка: впервые в Пскове
Последняя игра Александра Пушкина
Детский концерт «Сказки Пушкина»
ещё Сцена / Фестивали 08.06.2019 17:566 Почти 27 тысяч человек побывало сегодня на Праздничной поляне в «Михайловском». ФОТО 26.06.2019 10:170 Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» 25.06.2019 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере 25.06.2019 15:351 Нестандартную программу представит на Ганзе Псковский симфонический оркестр - Елизавета Барышникова 25.06.2019 13:274 Флешмоб «Не получай пропуск» предложили провести в Пскове на Ганзу 25.06.2019 13:141 Рынок городов и шествие участников: Что ни в коем случае нельзя пропустить на Ганзе?
Сцена / Фестивали

Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте»

26.06.2019 10:17|ПсковКомментариев: 0

Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД. 

Киноквест – это своеобразное соревнование, в ходе которого команды участников, а это могут быть как профессионалы, так и любители, снимают в течение одного дня от начала до конца короткометражный фильм. Сроки для съемок экстремально короткие, однако результат может получиться весьма интересным. 

Цель проведения Киноквеста - вовлечение творческой молодежи и начинающих кинематографистов Псковской области в кинопроцесс, выявление талантов, а также привлечение внимания молодежи к кинопроизводству как к сфере потенциальной профессиональной реализации.

Программа квеста:

  • До 26 июня команды проходят регистрацию. Для этого нужно отправить заполненную форму заявки на электронную почту организатора.
  • 27 июня вечером - организационная встреча всех участников. Инструктаж, в ходе которого команды получат задание с параметрами будущего фильма. В задании будут указаны: обязательная локация, обязательная фраза и обязательный предмет, которые должны быть задействованы в фильме. Тему фильма команды выбирают самостоятельно, если это не будет оговорено в тексте задания.
  • 28 июня - самостоятельная работа команд: разработка идеи, съемки, монтаж видео. Дедлайн по загрузке готовых фильмов в «облако» - 29 июня 10:00.
  • 29 июня - просмотр фильмов жюри и выбор победителя.

Требования к участникам:

  • Минимальный состав команды 2 человека. Максимальный - 7 человек.
  • Возраст от 18 лет.
  • Базовые знания кинопроизводства, достаточные для съемки видеоролика.
  • Базовые представления о кинодраматургии, достаточные для того, чтобы придумать сюжет трехминутного фильма.
  • Навык съемок на цифровую камеру.
  • Навык работы в монтажной программе.

Технические требования:

  • Камера, снимающая fullHD качество, с возможностью записи звука.
  • Ноутбук с установленной монтажной программой.

Всей необходимой техникой и реквизитом для съемок команды обеспечивают себя самостоятельно.

Что написать в заявке? 
1. Название команды:
2. ФИО заявителя:
- роль в команде
- возраст
- образование
- контактный телефон
- e-mail
- профиль в соцсети «ВКонтакте»
3.ФИО и те же пункты для каждого участника.

Куда отправлять заявку? 
Адрес электронной почты: kinoquest60@gmail.com, телеграм-канал: @kinoquest60

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: I Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» За победу в конкурсе «СинеГанза» в Пскове поборются 6 фильмов - лидеров кинопроката в своих странах Короткометражки, снятые молодыми режиссерами, покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове «Особенности национальной охоты» и других «Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» Фильмы, которые снимались в Псковской области, покажут на кинофестивале «Западные ворота» Стало известно, какие фильмы покажут на I Международном кинофестивале «Западные ворота» Кинофестиваль «Западные ворота» впервые пройдет в Пскове в конце июня
Лента новостей
Последние новости
26.06.2019, 10:170 Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» 25.06.2019, 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере 25.06.2019, 15:351 Нестандартную программу представит на Ганзе Псковский симфонический оркестр - Елизавета Барышникова 25.06.2019, 15:180 «Очень громкой премьерой» завершится театральный сезон в Псковском театре драмы
25.06.2019, 13:274 Флешмоб «Не получай пропуск» предложили провести в Пскове на Ганзу 25.06.2019, 13:141 Рынок городов и шествие участников: Что ни в коем случае нельзя пропустить на Ганзе? 25.06.2019, 12:350 Завпост Псковского драмтеатра Максим Горбунов участвовал в российском проекте «Театральное ПТУ» 24.06.2019, 15:570 Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
24.06.2019, 14:050 Спектакль Псковского драмтеатра «Год Жирафа» примет участие в Международном фестивале «Кyкart» 24.06.2019, 10:465 Изменяла ли жена Пушкина с императором? 22.06.2019, 17:000 В Псковском драмтеатре представили спектакль «Невидимки». ФОТО 21.06.2019, 11:000 Режиссер Константин Солдатов: «Невидимки» - это спектакль о любви и самопожертвовании
20.06.2019, 15:170 Режиссер эскиза «Нави Волырк-капитанский сын» Елена Павлова: «Внутренняя человеческая природа Крылова интереснее фактов его биографии» 20.06.2019, 12:140 Районные кинозалы Псковской области примут участие во Всероссийской акции «Ночь кино 2019» 19.06.2019, 16:400 Один из лучших фильмов о войне покажут в районных кинозалах Псковской области бесплатно в рамках акции «Великое кино Великой страны» 19.06.2019, 13:090 Для съемок фильма «Учености плоды», которые пройдут в Пушкинских Горах, приглашают женщин, детей и мужчин старшего возраста
18.06.2019, 11:550 Хор Монреаля даст совместный концерт с Псковским симфоническим оркестром 17.06.2019, 20:084 За победу в конкурсе «СинеГанза» в Пскове поборются 6 фильмов - лидеров кинопроката в своих странах 17.06.2019, 13:210 22 июня псковичей приглашают на прогулку-исследование 17.06.2019, 11:560 6 премьер представил зрителям Псковский драмтеатр в текущем театральном сезоне
14.06.2019, 18:090 Короткометражки, снятые молодыми режиссерами, покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове 14.06.2019, 14:490 Эскиз пьесы «Свидетельские показания» поставят в Псковском театре драмы 14.06.2019, 13:261 Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают принять участие в съемках фильма с Сергеем Безруковым 13.06.2019, 11:150 В Псковском театре драмы появятся «Пленные духи»
11.06.2019, 15:080 Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня 11.06.2019, 13:550 Чтением стихов закрылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 11.06.2019, 11:440 В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын» 11.06.2019, 10:560 «Особенности национальной охоты» и других «Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота»
10.06.2019, 15:400 «Последняя игра Пушкина»: в кого же целился поэт на роковой дуэли? 10.06.2019, 13:302 Псковский спектакль «Река Потудань» тепло приняли на Платоновском фестивале в Воронеже 10.06.2019, 13:211 «Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года 10.06.2019, 12:531 В Псковской области выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии
09.06.2019, 21:480 Нового Гамлета представила сегодня в «Михайловском» петербургская «Пушкинская школа» 09.06.2019, 15:520 Выступлением семьи Макарских завершился Пушкинский праздник в Бугрово. ФОТО 09.06.2019, 13:173 В Михайловском прошел Пушкинский праздник. ВИДЕО 09.06.2019, 12:180 Гости со всей России и из других стран мира побывали вчера на празднике в Михайловском
09.06.2019, 12:002 Гедиминас Таранда: На Днях Пушкинской поэзии представлен целый пласт русской культуры — от деревни до классики 09.06.2019, 09:581 Антон Макарский выступил в Бугрово на Пушкинском празднике 08.06.2019, 18:210 Делегация Великих Лук стала победителем парада гостей на Михайловской поляне 08.06.2019, 17:566 Почти 27 тысяч человек побывало сегодня на Праздничной поляне в «Михайловском». ФОТО
08.06.2019, 16:453 Почетные гости Пушкинского праздника попробовали кленовый сок и прокатились на телеге 08.06.2019, 13:420 На главной сцене Михайловской поляны состоялось торжественное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 08.06.2019, 12:520 220 Пушкиных открыли праздничные мероприятия на поляне в Михайловском 08.06.2019, 11:320 Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре
08.06.2019, 11:210 Лодку, она же - плавучие гусли можно увидеть в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне 08.06.2019, 11:100 Доброхоты из Пскова помогают проводить Дни Пушкинской поэзии 08.06.2019, 10:590 С самого утра кипит жизнь в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.06.2019, 08:004 Костюмированный парад, праздник сена и конное шоу гусаров ожидают гостей на Михайловской поляне. ПРОГРАММА
07.06.2019, 12:210 Эскиз спектакля «Невидимки» откроет режиссерскую лабораторию «Театр про писателей» 07.06.2019, 11:330 На улицах Пскова сегодня будут читать Пушкина 07.06.2019, 09:331 Кровать уже готова, а у зайца на ветру пока скрипит левое ухо - пространства «Михайловского» готовят к завтрашним гуляньям 07.06.2019, 08:263 Мединский: Вопрос об объединении Псковского драмтеатра с Александринкой должен решаться на основе здравого смысла
06.06.2019, 16:000 Фильмы, которые снимались в Псковской области, покажут на кинофестивале «Западные ворота» 06.06.2019, 14:300 На Днях Пушкинской поэзии и русской культуры выступит Ансамбль песни и пляски Росгвардии 06.06.2019, 13:580 Александру Пушкину Псковский театр драмы обязан своим рождением 06.06.2019, 08:000 На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА
05.06.2019, 16:550 Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее 05.06.2019, 15:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области 05.06.2019, 11:021 На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет» 04.06.2019, 17:200 Стало известно, какие фильмы покажут на I Международном кинофестивале «Западные ворота»
04.06.2019, 15:190 Эскизы спектаклей о гениях русской литературы покажут в Псковском драмтеатре 04.06.2019, 11:350 Екатерина Камалова и Аркадий Галковский приглашают псковичей на концерт 13 июня 03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019, 17:456 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца
03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:582 750 тюков сена понадобилось, чтобы сделать лабиринт на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:496 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток»
03.06.2019, 16:323 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника 03.06.2019, 16:190 Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус 03.06.2019, 16:032 Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев 03.06.2019, 15:550 Региональную театральную премию могут учредить в Псковской области
03.06.2019, 13:150 В Бугрово зрители зарядятся энергией русского севера с помощью «ЛодкАструн» 03.06.2019, 12:210 Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 31.05.2019, 13:010 Поклонников народной песни порадует фолк-группа «Партизан FM» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2019, 15:020 На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru