Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.
Киноквест – это своеобразное соревнование, в ходе которого команды участников, а это могут быть как профессионалы, так и любители, снимают в течение одного дня от начала до конца короткометражный фильм. Сроки для съемок экстремально короткие, однако результат может получиться весьма интересным.
Цель проведения Киноквеста - вовлечение творческой молодежи и начинающих кинематографистов Псковской области в кинопроцесс, выявление талантов, а также привлечение внимания молодежи к кинопроизводству как к сфере потенциальной профессиональной реализации.
Программа квеста:
Требования к участникам:
Технические требования:
Всей необходимой техникой и реквизитом для съемок команды обеспечивают себя самостоятельно.
Что написать в заявке?
1. Название команды:
2. ФИО заявителя:
- роль в команде
- возраст
- образование
- контактный телефон
- e-mail
- профиль в соцсети «ВКонтакте»
3.ФИО и те же пункты для каждого участника.
Куда отправлять заявку?
Адрес электронной почты: kinoquest60@gmail.com, телеграм-канал: @kinoquest60