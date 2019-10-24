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Псковская антиалкогольная кампания

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Алкоголизм - это болезнь. Хроническое заболевание, связанное с нарушением функции самоконтроля как следствие утраты смысловых ориентиров. С какого-то момента употребление алкоголя сродни инстинкту - у некоторых основному. Лечить алкоголиков в принципе невозможно. Принудительное лечение? Не слышал ничего более смешного… Оставьте человека в покое. Если он сможет восстановить утраченную функцию самоконтроля, он сам решит свою главную проблему…»

Виктор Франкл, австрийский психиатр

На дворе давно уже осень, изрядно похолодало и любого нормального человека в таких условиях интуитивно тянет в тепло и уют. Поэтому сегодня очень хочется поговорить про алкоголь. Мы, разумеется, не станем пропагандировать напитки и делиться предпочтениями. Обсудим последние изменения в нормативной базе.

В течение примерно двух недель велось широкое обсуждение смягчения регионального антиалкогольного закона. Причем инициатива на этот раз вышла из стен областной администрации. Мы все понимаем: если обладмин активно что-то продвигает, значит решение принято и в самое ближайшее время пройдет его формальная легитимизация. Так и произошло.

«Проанализировав обстановку с незаконной торговлей алкоголем в регионе, областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике пришел к выводу, что в Псковской области необходимо продлить торговлю алкоголем на час, то есть до 22.00».

Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области заявил глава комитета Андрей Михеев. Опережая события, надо сказать, что чиновники в этот раз повели себя как обычные люди - решили этим часом не ограничиваться и в итоге добавили еще один. Алкоголь теперь можно купить не только на час позже, но и на час раньше, то есть с 10 утра и до 22 вечера.

В среду 23 октября губернатор Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области, куда внесены соответствующие изменения. Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. Такова сухая фактура нормативного акта. За которой, как это часто бывает, кроется немало интересных деталей.

Отдавая должное, на мой взгляд, абсолютно верному рациональному решению областной администрации, вызывает удивление и недоумение, сколько времени потребовалось, чтобы к нему прийти. Я вам приведу еще одну цитату Андрея Михеева, где поясняется аргументация принятого решения: «Имеющаяся в области тенденция по открытию точек ночной продажи алкоголя, в том числе, связана со временным ограничением, которое действует в Псковской области… Данное ограничение создает неравную конкуренцию для магазинов, которые закрываются с учетом требований нашего областного законодательства в 9 часов, и так называемыми «псевдокафе», которые получают лицензию как объект общественного питания, хотя по факту являются просто магазинами, но вместе с тем торгуют круглосуточно алкогольной продукцией. а подчас и некачественным алкоголем без лицензии…».

К сказанному, в общем, нечего добавить. Прекрасный образец аналитического мышления, кристаллизации причинно-следственных связей и логически безупречных выводов. Но есть целый ряд нюансов. Давайте ретроспективно вспомним историю антиалкогольной кампании на современном этапе.

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В истории России немало паранормальных сюжетов. Самые безумные из них имели место, когда государство своими кривоватыми трясущимися ручонками лезло в вопросы регулирования потребления алкоголя. Глобальные повороты в истории страны в принципе можно изучать по т.н. «водочным бунтам». Современникам же достаточно вспомнить антиалкогольную кампанию эпохи Горбачева, которая, по мнению многих, если и не была основной причиной распада Совдепии, то как минимум послужила для этого мощным катализатором.

«Винный бунт» в г. Дзержинск 8 сентября 1990 г. (фото: anvtr.livejournal.com)

Некоторое время назад федеральное правительство решило, что «дорогие россияне» стали слишком активно отмечать вставание страны с колен, в связи с чем появились небеспочвенные опасения, что народ-богоносец достаточно оперативно спивается. Запредельное число преступлений на пьяной почве, крайне низкая продолжительность жизни, во многом по причине того, что среднестатистический россиянин заливает в себя буквально все, что горит, бессчетное количество «пьяных» ДТП - все это сподвигло правительство страны на принятие серьезных мер. Так в 2011 году в России появились законодательные нормы, запрещающие розничную продажу алкоголя в ночное время.

Тут нужно сказать, произошла вполне обычная российская история. Когда причину заболевания определили верно, а выводы сделали совершенно ошибочные. Соответственно и прописанное лекарство не принесло пациенту исцеления. Есть такая давняя российская традиция - когда государство не понимает, как работать с конкретным явлением, оно начинает его активно запрещать. Думает, что это поможет. Но нет.

Борьба российского государства с алкоголизацией населения очень напоминает попытки запретить домашнему коту орать в самое неподходящее для этого время. Результат всегда один: или будет бунт, или обходной маневр. В нашем случае, как нетрудно догадаться, случился второй вариант.

Уместно будет добавить, что, когда федеральное правительство принимало соответствующие поправки в антиалкогольный закон в 2011 году, регионам было предоставлено право устанавливать иные варианты ограничений по своему усмотрению. Вот в этой детали крылся порядочный такой дьявол. Мы ведь прекрасно понимаем, как строятся в России отношения центра и регионов. Вполне допускаю, что Москва ничего такого не имела ввиду. Но регионы конечно же наперегонки ринулись доказывать, у кого больше рвения в антиалкогольном угаре. В этом совершенно неуместном соревновании победили псковичи, вследствие чего в Пскове установили самые жесткие в стране временные ограничения продажи алкоголя.

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Сегодня некоторые чиновники и общественники удивляются - как так? Ограничения на продажу алкоголя действуют по всей стране, а латентные «пивняки» и «наливайки» - явление почти исключительно псковское. Решение этого элементарного уравнения с одним неизвестным лежит на поверхности. Очевидно, что виной всему - чрезмерно жесткие ограничения на легальную розничную торговлю спиртным.

И ведь разумные грамотные люди предупреждали, что внешне благие намерения чиновников на самом деле выстилают прямую и ровную дорогу в абстинентный ад. Что ограничение розничной продажи с 21 вечера до 11 утра только убьет легальную торговлю акцизным алкоголем. А как раз те, кто уверенно и интенсивно спивается, без малейших усилий найдут, где догнаться горячительным.

Тем более, что русский народ на беду свою изобретательный. И элементарно без малейших усилий нашел лазейки в насквозь дырявом и юридически бестолковом антиалкогольном законе Псковской области. Со скоростью распространения бубонной чумы в Пскове начали появляться т.н. «наливайки» - магазины разливного пива и не только. Закон не препятствовал - достаточно было в вонючей подсобке поставить пластиковый стол, пару стульев, а у прилавка демонстративно повесить открывашку для бутылок и вперед - ты счастливый и законопослушный владелец заведения общественного питания.

Больницы, школы, детские сады сегодня есть далеко не в каждом микрорайоне Пскова. Алкопабы есть практически в каждом доме, и совершенно не факт, что принятые накануне изменения в законодательство в данном вопросе сразу дадут положительный эффект.



«магазин разливного»

Лично мне в подобных историях бывает довольно-таки обидно. Все эти годы бессмысленной и беспощадной борьбы с народной алкозависимостью сегодня нужно вспоминать как время упущенных возможностей и системного вредительства. Региональное бизнес-сообщество, многие общественники указывали, что закон этот попросту вреден, а сама борьба не приносит сколько-нибудь желаемого эффекта.

Каковы же результаты псковского антиалкогольного регулирования - давайте посчитаем.

1. Город наполнился несметным числом низкопробным питейных заведений под видом магазинов, где продается алкоголь самого низкого качества, часто совершенно неизвестного происхождения.

2. Появились так называемые ночные «алкотакси» - таксисты, в багажнике автомобиля которых постоянно имеется базовый набор алкогольных напитков. Старожилы говорят, что подобное явление имело место в период Перестройки и горбачевской антиалкогольной кампании, но тут я в силу возраста не застал.

3. Объем криминала и общее количество происшествий, связанных с употреблением алкоголя, по информации правоохранителей, существенно не меняется уже многие годы.

4. Многие обычные магазины, торговавшие в розницу легальным алкоголем, вынуждены были закрыться, либо перейти на «нелегальное положение» и трансформироваться в «наливайки».

Вкратце вот такой итог. Это мы еще деликатно обошли стороной такие явления, как пероральное употребление настойки «Боярышника» и прочих суррогатов и денатуратов.

Но нужно быть объективным и попытаться найти хоть что-то хорошее в этой антиалкогольной кампании. Ну, давайте предположим, что псковичи стали меньше пить. Согласно данным Минздрава за 2019 год - якобы действительно стали пить немного меньше. Но вот беда - нигде нет внятного описания методики и алгоритма, как все это определили. Тот же Минздрав, например, утверждает, что россияне стали лучше и дольше жить. Опасаюсь, что оба утверждения ведомства, мягко говоря, слабо связаны с объективной реальностью. А других данных и нет. Кроме того, напомню, что правоохранители не фиксируют снижение количества преступлений на алкогольной почве. Так что в этом смысле успехи совершенно неочевидны.

Мне не раз доводилось слышать от адептов антиалкогольного закона, что-то вроде «раньше у нас во дворе дома постоянно собирались пьяные компании, а теперь их нет». Вынужден этих граждан разочаровать, потому как тут налицо прямая подмена причинно-следственной связи. Во-первых, если перестали собираться в вашем дворе, это отнюдь не означает, что стали меньше пить - вероятно, компания просто переместилась в соседний двор, поближе к источнику живительной влаги. Во-вторых, визуально этих «компаний» стало значительно больше. Я живу в достаточно большом многоквартирном доме и, конечно же, в нем имеется типичный такой алкопаб, со всеми вытекающими: в темное время там постоянно ошиваются какие-то обсосы и ошапурки с полным отсутствием социальной ответственности и уважения к человеческому достоинству. А пятачок у входа напоминает отхожее место. Так что если в вашем дворе не собирается ночью всякая пьянь, то, скорее всего, в вашем доме просто пока не открылась «наливайка».

Прошу обратить внимание, мы не обсуждаем вопрос пользы или вреда алкоголя - это предмет совершенно другого разговора. Но проблема в том, что многие засовывают в один флакон антиалкогольный закон и здоровье нации. Очень много раз доводилось мне слышать категорически русофобское утверждение, что русские люди не умеют пить в меру, не умеют вовремя остановиться. Поэтому нужно всячески лимитировать доступность алкоголя, а лучше вообще его запретить. Простите, но это, разумеется, редкостная шовинистическая чушь. Некоторые после вчерашнего губернаторского постановления незамедлительно впали в истерику, дескать все теперь - вот и пришел конец псковскому народу, сопьется окончательно и бесповоротно.

На этот счет могу лишь посоветовать расслабиться и открыть глаза - кто хочет спиться, тот обязательно придет к успеху. Многие - уже. И лишний час или два свободной продажи алкоголя тут ничего не изменят.

Скептикам же настоятельно рекомендую пойти в интернет и изучить вопрос, к каким последствиям привели наиболее известные кампании по борьбе с алкоголем - в Австрии и странах Скандинавии. Заодно, возможно, станет понятнее, в чем практическая польза от увеличения времени свободной продажи спиртного.

Ну и каковы же последствия изменений в областной закон?

Даже сегодня, еще до вступления постановления в законную силу, почти нет сомнений, что такое решение областной власти будет способствовать постепенному возврату к разумному розничному обороту легального алкоголя. Если власть не остановится на достигнутом и продолжит разумную либерализацию в этом вопросе, то со временем уйдут в прошлое и псевдокафе-«наливайки». И это уже будет серьезный результат.

Ну а если вдруг власть захочет заняться антиалкогольной темой всерьез и по-настоящему, то тут просто не нужно изобретать колесо и велосипед. В истории множество провальных примеров борьбы с алкоголем. И крайне мало успешных. Вот их-то и нужно брать на вооружение. А не тратить время на изобретение очередной нерабочей версии «сухого закона»…

Константин Калиниченко