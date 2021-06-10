Общество

Псковского акушера-гинеколога Марину Можаеву просят отметить в рамках проекта ПЛН

Читательница Псковской Ленты Новостей предлагает разместить на виртуальной Доске почета псковских медиков имя акушера-гинеколога Марины Можаевой.

«Марина Юрьевна работает в Псковском перинатальном центре и ежедневно помогает деткам появляться на свет. Могу смело сказать, что Марина Юрьевна не просто работает в Псковском перинатальном центре, это ее призвание. За все дни пребывания в роддоме наблюдала ее вежливое и трепетное отношение ко всем роженицам и уже мамам (а их немало), несмотря на нагрузку и работу в бешеном ритме», - отметила псковичка.

«9 июня Марина Юрьевна провела мне экстренную операцию, благодаря которой моя дочь появилась на свет, за что я ей безгранично благодарна. Побольше бы таких светлых, добрых профессиональных врачей!», - подчеркнула она.

Напомним, в мае на страницах Псковской Ленты Новостей стартовал проект «Доска почета псковских медиков». Предлагаем читателям рассказать о врачах и медсестрах поликлиник и больниц Пскова и области, чьи имена достойны размещения на виртуальной Доске почета.

Присылайте ваше мнение на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.

В рамках проекта письма читателей будут публиковаться на сайте Псковской Ленты Новостей. Все медики получат благодарственные письма от комитета по здравоохранению Псковской области, а также от редакции ПЛН.