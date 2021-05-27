«Плечом к плечу против COVID-19»: коллеги просят отметить заслуги медсестры Екатерины Якубчак

На виртуальной «Доске почета псковских медиков» появилось новое имя. На нее просят занести старшую медицинскую сестру Екатерину Якубчак, которая больше года борется на своем посту с COVID-19.
Ее коллега Варвара Оконечникова, написавшая письмо в редакцию Псковской ленты Новостей, так объясняет свое предложение: «Екатерина Сергеевна работала обычной медицинской сестрой, она одна из первых столкнулась с первым заболевшим в Псковской области с COVID-19, когда пациент поступил в отделение реанимации городской больницы. Несмотря на семью и двоих детей, она с настоящим героизмом и отвагой встала на борьбу против этой коварной болезни! Она с нуля помогала ставить отделение реанимации в Псковской областной инфекционной больнице. Были моменты, когда нам приходилось жить на работе ради спасения жизни наших пациентов! Можно смело сказать, что Екатерина Сергеевна достойна быть на этой доске почета».
«Я с этим прекрасным и отважным человеком до сих пор стою плечом к плечу против COVID-19!» - добавила автор письма.
Редакция Псковской Ленты Новостей благодарит Варвару Оконечникову за сообщение и напоминает: прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.