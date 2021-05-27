Общество

Медсестру советской закалки просят отметить в рамках проекта ПЛН

Читательница Псковской ленты Новостей Елена Строева прислала в адрес редакции письмо-отклик на проект «Доска почета псковских медиков». Она просит добавить на виртуальную Доску почета медсестру Псковской межрайонной больницы Ирину Кузьмину.

«Ирина Николаевна работает с 1986 года в терапевтическом отделении медсестрой межрайонной больницы. Медсестра со стажем советской закалки, трудится с 1973 года в медицине! Отличается огромным трудолюбием, энтузиазмом и любовью к своей профессии», - так объяснила свой выбор Елена Строева.

Напомним, прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.