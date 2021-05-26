Общество

Жительница Петербурга просит отметить работу псковских медиков

В рамках проекта «Доска почета псковских медиков» в редакцию Псковской Ленты Новостей пришло письмо от жительницы Санкт-Петербурга Ольги Дубровиной, которая просит отметить работу двух псковских врачей. Это Александр Иванов, работающий в отделении травматологии Псковской городской больницы, и Владимир Бедин из хирургического отделения Псковской межрайонной больницы.

«Полтора месяца в 2020 году лежала в больницах города Пскова с ковидом, - написала петербурженка. - Очень тяжело было, отношение к нам, больным, было не всегда на высоте, но эти два доктора очень выгодно отличались своей человечностью, внимательностью и профессиональностью».

По словам Ольги Ивановны, пациенты Александра Иванова «писали в больнице всей палатой благодарность», Владимиру Бедину «лично говорили спасибо, так как хотелось и их поддержать в те трудные дни (май-июнь 2020 года)».

«Сегодня при созвоне со своими соседками по палате, да и всегда, - вспоминаем их добрым словом. Спасибо им за все», - поблагодарила врачей жительница Петербурга.

Напомним, прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.