Общество

Псковичка просит отметить работу врача COVID-бригады в проекте «Доска почета псковских медиков»

Читательница Псковской Ленты Новостей предлагает разместить на виртуальной Доске почета псковских медиков имя участкового терапевта ГБУЗ ПО Псковская межрайонная больница Лунгу Елены Сергеевны, которая с начала пандемии COVID-19 работает врачом ковид-бригады.

«Высокий профессионализм, преданность своему делу, внимательное отношение к каждому пациенту, индивидуальный подход к каждому, всегда выслушает, назначит эффективное лечение, объясняет все доступным простым языком, человеческое доброе отношение к людям, располагает к себе своей добротой и внимательным отношением. А самое главное - умеет услышать пациента, увидеть истинную причину заболевания и подобрать лечение», - написала читательница.

Автор письма сообщает, что обращалась к Елене Лунгу за консультацией относительно лечения гипертонии. «Были правильно подобраны лекарственные препараты, с учетом особенностей моего здоровья, давление нормализовалось, огромное спасибо. Такие чуткие и одновременно профессиональные врачи - большая редкость в нашем регионе», - отозвалась пациентка.

Напомним, прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.