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Опубликована афиша XXVIII Пушкинского театрального фестиваля

XXVIII Пушкинский театральный фестиваль стартует в Пскове 2 сентября. В этом году из-за пандемии фестиваль пройдет в два этапа: первый - с 2 по 12 сентября, а второй - в середине декабря.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе драмтеатра, программу фестиваля откроет Александринский театр, отмечающий в этом году 265-летие. 2 и 3 сентября в Псковском кремле состоится премьера специальной версии спектакля художественного руководителя театра Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви». Действие развернется на площади у Свято-Троицкого кафедрального собора.

Второй гость фестиваля – «Невидимый театр» из Санкт-Петербурга, основанный режиссером и артистом Семеном Серзиным. 9 и 10 сентября во дворе Псковского театра драмы будет показан спектакль-путешествие по дневникам и стихотворениям советского сценариста, кинорежиссера, поэта Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве».

Пушкинский театр представит гостям фестиваля две премьеры. Дважды театр покажет спектакль-кабаре Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!» – вечер арестантской песни в живом исполнении профессиональных музыкантов. Закроет фестиваль 12 сентября спектакль московского режиссера Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина» – спектакль по пьесе Сухово-Кобылина, действие которого перенесено в Петербург 90-х.

В галерее «ЦЕХ» во время фестиваля будет работать выставка главного художника Псковского театра драмы, заслуженного художника РФ Александра Стройло «Достоевский и коронавирус». Открытие выставки состоится 2 сентября в 18.00.

Узнать подробности о спектаклях и купить билеты можно на официальном сайте Псковского театра драмы: https://drampush.ru/afisha.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина.