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Почему Пушкин не пришел на премьеру своей пьесы, расскажут псковичам

Пушкинский театральный фестиваль, который проходит в Псковском театре драмы с 14 по 19 декабря, обнародовал лекционную программу. В ближайшие выходные псковских зрителей ожидают встречи с театроведами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В субботу, 18 декабря, журналист и театральный критик Владимир Спешков прочитает лекцию «Русская классика на сибирской сцене: премьеры 2020/21».

Речь пойдет о современном прочтении произведений Гоголя, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Сухово-Кобылина, Чехова и Шукшина режиссерами Олегом Липовецким, Александром Огаревым, Алексеем Песеговым, Александром Плотниковым, Георгием Цхвиравой, Дмитрием Егоровым, Олегом Рыбкиным, Маратом Гацаловым, Снежанной Лобастовой. Публика откроет для себя места театральной силы посреди тайги и за Полярным кругом – театры Красноярска, Новосибирска, Омска, Норильска, Минусинска, Лесосибирска, Шарыпова и Мотыгина.

Кроме того, 18 и 19 декабря зрители Пушкинского театрального фестиваля смогут посмотреть спектакль одного из сибирских театров, о котором пойдет речь на лекции, – «Мертвые души. Том 2» Олега Липовецкого (Театр «Поиск», Лесосибирск).

Лекция Владимира Спешкова «Русская классика на сибирской сцене: премьеры 2020 / 2021» пройдет в Новом зале Псковского театра драмы 18 декабря в 15:00. Вход свободный.

Владимир Спешков (Челябинск) – журналист, театральный критик, заслуженный работник культуры России, редактор музейного издательства «Каменный пояс».

В воскресенье преподаватель РУТИ-ГИТИСа Александр Вислов прочитает лекцию «Пушкин в зрительном зале».

«В среду, 27 генваря» 1832 года российские придворные актеры в первый раз представили на подмостках петербургского Большого театра «Моцарт и Сальери», «драматические сцены в стихах, сочинения А. С. Пушкина». Для автора это был сценический дебют, ни одна из его пьес прежде не видела света рампы, однако, как это ни удивительно, ни малейших, даже косвенных свидетельств его присутствия на премьере не сохранилось. Пять дней спустя спектакль повторили, при, как нам сегодня представляется, едва ли не демонстративном игнорировании этого культурного события со стороны Пушкина и его окружения. В чем тут было дело и почему прежний «почетный гражданин кулис», вернувшийся из михайловской ссылки с рукописью «Бориса Годунова», кажется, вдруг как-то стремительно и бесповоротно охладевает к современной ему театральной жизни, к актерам (и даже к актрисам), притом что драматургия будет оставаться плодом его раздумий и трудов почти до самых последних дней?

Об этой загадке пушкинского гения, прежде почти не становившейся предметом анализа ни пушкиноведов, ни исследователей отечественной сцены, возьмется поразмышлять столичный театровед и театральный деятель, преподаватель кафедры истории русского театра и руководитель курса театроведческого факультета РУТИ-ГИТИСа, драматург и режиссер (а также кавалер медали Пушкина) Александр Вислов.

Лекция Александра Вислова «Пушкин в зрительном зале» пройдет в Новом зале Псковского театра драмы 19 декабря в 15:00. Вход свободный.

Новый зал располагается во втором здании театра (ул. Пушкина, 13А) на третьем этаже.

Здесь зрители могут ознакомиться с афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Организаторами XXVIII Пушкинского театрального фестиваля выступают Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.