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Пушкинский фестиваль пройдет в формате «концерта по заявкам» — Андрей Пронин

09.12.2021 15:06|ПсковКомментариев: 0

Пушкинский театральный фестиваль состоится в формате «концерта по заявкам». Об этом заявил арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Вторая часть фестиваля пройдет в Пскове с 14 по 19 декабря. В программе - несколько спектаклей, лекции и открытие выставки.

«Этот мини-фестиваль мы для себя условно обозначили как "концерт по заявкам". Во время него мы покажем спектакли, которые были тепло приняты в предыдущие годы. Например, зрители положительно отзывались о спектакле "Слово о полку Игореве" Кирилла Вытоптова. Теперь мы покажем его "Барышню-крестьянку". Со своим спектаклем приедет Яна Тумина, чью "Сказку о рыбаке и рыбке" называли одним из лучших спектаклей, которые видела псковская сцена. Зрители хорошо восприняли "Мертвые души" из Лесосибирска, и теперь их ожидает постановка "Мертвые души. Том 2"», - рассказал Андрей Пронин.

Арт-директор Псковского драмтеатра добавил, что фактическим дебютом художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева на местной сцене станет его постановка «Сережа очень тупой».

«В общем, мы идем навстречу пожеланиям народных масс. Конечно, сомнения есть всегда, и качество - вещь относительная. То, что одному - качество, другому - безобразие. И наоборот. Тем не менее, я считаю, что это добротная программа, и она будет принята доброжелательно. Конечно, по качеству постановок и по масштабу имен он вряд ли превзойдет фестиваль прошлого года. Но все равно к нам приедут уважаемые режиссеры и привезут хорошие постановки», - отметил Андрей Пронин. 

Впервые Псков посетит Российский академический молодежный театр, организатор Пушкинского фестиваля назвал его одним из главных театров России. «Кроме того, "Театр ненормативной пластики" привезет нам спектакль-интервью по дневникам Александра Вертинского. Он пройдет без единой песни, будет звучать только текст. Этот спектакль петербургского режиссера Романа Кагановича был номинирован на "Золотую маску"», - обратил внимание арт-директор псковского театра.

В расписании лекций произойдут изменения, поскольку один из лекторов, историк театра Вадим Щербаков заболел коронавирусом. Однако состоится лекция театроведа из ГИТИСа Александра Вислова, который расскажет об Александре Пушкине как о театральном зрителе.

Еще одним событием Пушкинского фестиваля станет выставка автора театральных афиш Ксении Люстиковой. Андрей Пронин охарактеризовал ее творчество как «лишенное модерновой манерности и кокетства». Планируется, что выставка будет работать до Нового года.

«Мы стараемся сохранять Пушкинский фестиваль как культурный бренд региона. Да, есть небольшая проблема с финансированием фестиваля. Если финансирование увеличится, то и бренд станет поярче. Тем не менее, ерунды мы стараемся не привозить», - заключил Андрей Пронин.

Теги: #Пушкинский фестиваль #спектакль #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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