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Псковский драмтеатр опубликовал афишу Пушкинского фестиваля

Второй этап Пушкинского театрального фестиваля стартует 14 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Шесть спектаклей вошло в зимнюю программу. В афише как русская классика («Барышня-крестьянка» Пушкина, «Нос» и «Мертвые души» Гоголя), так и современная драма («Пленные духи» братьев Пресняковых, «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова). Традиционно в афише фестиваля - лекции и открытие новой выставки в театральной галерее «ЦЕХ».

Фото здесь и далее: Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В фестивале примут участие Российский академический молодежный театр (Москва), театр ненормативной пластики (Санкт-Петербург), театр «Поиск» (Лесосибирск), Севастопольский театр юного зрителя, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

Так, Российский академический молодежный театр выступит на малой сцене Пушкинского театра 14 декабря. Пушкинская «Барышня-крестьянка» - новый спектакль Кирилла Вытоптова, завершающий цикл РАМТа «Повести Белкина». «Стихия игры захватывает молодых людей, томящихся от скуки и замкнутости, становится местом счастливых встреч и ловушкой одновременно, помогает понять что-то про любовь и себя настоящих. Сам материал возвращает ощущение легкости, глубины, парадокса, жажды жизни, игры, любви. На этих точках и хотелось бы найти пересечения со зрителем», - рассказал режиссер.

15 декабря Псковской академический театр драмы представит гостям фестиваля премьеру сезона — комедию «Пленные духи» в постановке Айрата Абушахманова, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, лауреата государственной премии, главного режиссера Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.

В этот же день театр ненормативной пластики из Санкт-Петербурга покажет спектакль «Интервью В.» (режиссер — Роман Каганович). «Это неожиданный формат спектакля о Вертинском, отрывки воспоминаний, из которых постепенно складывается в единое целое жизнь артиста с раннего детства и эмиграции до возвращения в СССР. Спектакль, режиссер и невероятно одаренный актер Сергей Азеев, сыгравший Вертинского, весной следующего года поборются за высшую театральную награду страны — премию ”Золотая маска”», - отметили в театре.

Зрители фестиваля смогут посмотреть спектакль «Мертвые души. Том второй» Олега Липовецкого (театр «Поиск», Лесосибирск) 16 декабря. «Первая часть постановки три года назад была тепло принята публикой в Пскове и впоследствии получила многочисленные театральные награды. Карьера режиссера Липовецкого тоже пошла в гору: теперь он художественный руководитель московского театра ”Шалом”», - сообщили в драмтеатре.

Севастопольский театр юного зрителя привезет в Псков спектакль «Нос» одного из ведущих режиссеров современной сцены Яны Туминой 17 декабря. «На прошлом Пушкинском фестивале ее постановка ”О рыбаке и рыбке”, ставшая позднее лауреатом национальной театральной премии ”Золотая маска”, вызвала восторженный зрительский отклик», - отмечается в сообщении.

18 декабря в рамках фестиваля состоится премьера спектакля «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова. Режиссер — художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

Лекция театроведа и завлита московского театра «Человек» Александра Вислова будет посвящена Пушкину как театральному зрителю, а главный редактор журнала «Вопросы театра» Вадим Щербаков обратится к драматичной истории несостоявшейся постановки пушкинского «Бориса Годунова» Всеволодом Мейерхольдом в 1937 году.

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 28-й раз, являясь значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. В город на время фестиваля приезжают театралы из Петербурга и Москвы и других городов, маститые критики. В этом году фестиваль проходит в два этапа. Программу первой части составили спектакли, действие которых развернулось за пределами театра, под открытым небом. В декабре зрителей ожидает еще одна фестивальная неделя уже в стенах Псковского театра драмы.

Ознакомиться с афишей фестиваля и купить билеты на спектакли можно в кассе и на официальном сайте.

Организаторами фестиваля выступили Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.