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Инсценировку второго тома «Мертвых душ» увидят псковичи

18 и 19 декабря зрители Пушкинского театрального фестиваля смогут посмотреть спектакль «Мертвые души. Том 2» Олега Липовецкого (театр «Поиск», Лесосибирск). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Как отметили организаторы фестиваля, первую часть спектакля три года назад псковская публика приняла тепло. Впоследствии постановка получила многочисленные театральные награды, среди них - номинация на «Золотую маску» и премия журнала «Сноб».

«"Мертвые души. Том 2" – фантазия на тему, какой могла быть эта история, если бы ее не уничтожил огонь, о том, кем в конце концов стал Чичиков, когда его амбиции столкнулись с реальностью. Почему Гоголь уничтожил произведение, создание которого ставил целью своей жизни? Может быть, потому что герой перестал повиноваться ему? Или потому, что автор понял, что эта «Одиссея» не имеет конца, а его герою в бескрайней России не найти ни новой веры, ни нового дома? Да и возможна ли вообще эта новая прекрасная Россия?» - говорят в театре.

Инсценировку второго тома «Мертвых душ» поставили на основе сохранившихся черновиков Гоголя. Также использовали его письма к друзьям, воспоминания современников и реконструкция Юрия Авакяна.

Олег Михайлович Липовецкий – режиссер, создавший более тридцати спектаклей в театрах столицы и разных регионов России. В разные годы работал артистом и режиссером петрозаводской «Творческой мастерской», главным режиссером «Центра культурных инициатив» Петрозаводска, «Школе театрального лидера» Центра им. Мейерхольда. Арт-директор и продюсер конкурса новой драматургии «Ремарка». Учредитель и продюсер благотворительной независимой зрительской театральной премии Республики Карелия «Золотая вешалка». С 2021 года Олег Липовецкий – художественный руководитель московского Еврейского театра «Шалом».

Спектакль «Мертвые души. Том 2» будет показан на большой сцене Псковского театра драмы 18 и 19 декабря в 19:00.

Подробнее о спектакле и билеты на официальном сайте театра.

Здесь можно ознакомиться с афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Организаторами XXVIII Пушкинского театрального фестиваля выступают Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция региона, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.