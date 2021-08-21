Арт-директор псковского театра: Спектакль «Блаженная Ксения» не будет «вставным золотым зубом»

Спектакль «Блаженная Ксения» подходит для Псковского кремля и не будет выглядеть в его стенах «вставным золотым зубом». Такое мнение высказал арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Это важная история и для всех музеев-заповедников России. В наш Кремль приедет много журналистов, и канал "Культура" будет вести трансляцию показа. Мы получили благословение владыки на организацию спектакля и надеемся, что это будет яркое и красивое событие на заходе солнца. Мы уверены в высочайшем качестве спектакля и в известности режиссера. Постановка посвящена святой и затрагивает проблемы жизненного выбора, жизни и смерти - она хорошо подходит для пространства Кремля. Все-таки, место диктует свои условия, и не хочется осквернить его», - подчеркнул арт-директор Псковского драмтеатра.
Андрей Пронин рассказал о своей мечте - организовать спектакли в разных локациях Пскова. Пока организаторы Пушкинского фестиваля остановились только на Кремле и дворе театра, хотя в планах у артистов было сыграть в Финском парке на берегу Псковы. «Очень хотелось бы развивать направление уличных спектаклей, и, я надеюсь, мы будем работать над этим. Выход театра за традиционные границы - вещь интересная!» - заключил он.