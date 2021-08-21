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Арт-директор псковского театра: Спектакль «Блаженная Ксения» не будет «вставным золотым зубом»

Спектакль «Блаженная Ксения» подходит для Псковского кремля и не будет выглядеть в его стенах «вставным золотым зубом». Такое мнение высказал арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Показ спектакля в Кремле продиктован, в первую очередь, художественными и организационными причинами. Спектакль большой сцены Александринского театра невозможно показать в Пскове, он никуда не "встает". Однако у нас есть возможность провести его на улице. Этот спектакль уже проходил в Кремле в Вологде в 2014 году, и все, кто там был, кто видел тот показ - даже те, кто ненавидел его, все были потрясены, насколько это великолепно звучит в декорациях древнерусской архитектуры», - рассказал Андрей Пронин.

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«Это важная история и для всех музеев-заповедников России. В наш Кремль приедет много журналистов, и канал "Культура" будет вести трансляцию показа. Мы получили благословение владыки на организацию спектакля и надеемся, что это будет яркое и красивое событие на заходе солнца. Мы уверены в высочайшем качестве спектакля и в известности режиссера. Постановка посвящена святой и затрагивает проблемы жизненного выбора, жизни и смерти - она хорошо подходит для пространства Кремля. Все-таки, место диктует свои условия, и не хочется осквернить его», - подчеркнул арт-директор Псковского драмтеатра.

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Андрей Пронин рассказал о своей мечте - организовать спектакли в разных локациях Пскова. Пока организаторы Пушкинского фестиваля остановились только на Кремле и дворе театра, хотя в планах у артистов было сыграть в Финском парке на берегу Псковы. «Очень хотелось бы развивать направление уличных спектаклей, и, я надеюсь, мы будем работать над этим. Выход театра за традиционные границы - вещь интересная!» - заключил он.