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Спектакль «Я шагаю по Москве» впервые сыграют на улице в Пскове

Спектакль «Я шагаю по Москве» впервые покажут на улице, а не в зале ресторана, во время Пушкинского фестиваля в Пскове. Об этом сообщил арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Спектакль поставит «Невидимый театр» Семена Сердина. Режиссер уже знаком псковскому зрителю по спектаклю «Свидетельские показания», прошедшему в Псковском драмтеатре и по фильму «Человек из Подольска». Кроме того, Семен Сердин исполнил главную роль в картине «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

«Для постановки спектакля памяти Геннадия Шпаликова - автора сценариев замечательных фильмов - Семен Сердин использовал дневники и стихи автора. В Санкт-Петербурге постановка всегда шла в пространстве ресторанов. На Пушкинском фестивале в Пскове его также хотели играть в кафе, но режиссер принял решение задействовать двор театра. Выступать будет только брат Семена Сердина - актер Евгений Сердин - и музыканты. Как это будет выглядеть, я пока не знаю - ведь спектакль впервые будут играть на улице», - рассказал арт-директор театра.

Он добавил, что в планах артистов - играть у стены и даже на стене театра. Для зрителей организаторы фестиваля предусмотрели специальные трибуны, поэтому не стоит опасаться толпы и переживать, что кому-то будет чего-то не видно. «Мы уже подготовили дождевики для зрителей. Конечно, мы надеялись, что конец августа будет теплее, но пока с погодой нам не удается договориться», - заключил Андрей Пронин.