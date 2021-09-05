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Пушкинский театральный фестиваль продолжится в декабре

Еще одна неделя Пушкинского театрального фестиваля ждет псковичей в декабре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

12 сентября в Пскове завершилась сентябрьская часть XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Программу первого этапа фестиваля составили спектакли, действие которых развернулось за пределами театра, под открытым небом. В декабре зрителей ожидает еще одна фестивальная неделя уже в стенах Псковского театра драмы.

В этом году Пушкинский театральный фестиваль проходит в два этапа. Со 2 по 12 сентября в программу вошли постановки приглашенных театров и Псковского театра драмы, который представил зрителям два новых спектакля – спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» (режиссер – Дмитрий Месхиев) и спектакль «Смерть Тарелкина» (режиссер – Хуго Эрикссен). В галерее «ЦЕХ» открылась выставка главного художника театра, заслуженного художника РФ Александра Стройло «Достоевский и коронавирус».

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 28-й раз, являясь значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. В Псков на время фестиваля приезжают театралы из Петербурга и Москвы и других городов России, маститые критики, отметили в театре.

«Я потрясена псковским театром и актерами, которые здесь трудятся, – высказалась во время обсуждения спектакля одна из зрительниц. – Это третий спектакль, который я здесь смотрю (мы уже видели спектакли "Ревизор" и "Село Степанчиково"). Мы приехали из Москвы, и когда мы увидели первые два спектакля, мы решили, что должны посмотреть весь репертуар театра. Псковский театр – это совершенно потрясающее явление: с точки зрения талантливой режиссуры, работы актеров, осмысления классики. Это очень смелый и актуальный театр».

Театр приглашает зрителей на декабрьскую программу фестиваля, афиша которой вскоре будет обнародована. «В декабре зрителей ожидает зальная часть фестиваля с приглашенными театрами из разных уголков страны, начиная от Москвы и Петербурга и заканчивая сибирскими театрами. Поэтому мы не прощаемся – будет еще целая неделя фестиваля в декабре», – подытожил художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств Дмитрий Месхиев.