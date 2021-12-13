Сцена / Фестивали

Участница международных выставок презентует свои плакаты в Пскове

Выставка театральных плакатов Ксении Люстиковой откроется в галерее Псковского театра драмы «ЦЕХ» 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Выставка афиш и плакатов художника и дизайнера Ксении Люстиковой откроется в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Она работает в области графического дизайна, на протяжении последних лет сотрудничает с российскими театрами. Афиши можно увидеть как в Москве и Петербурге, так и в Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Томске, Красноярске и других городах.

Девушка принимала участие в биеннале графического дизайна «Золотая пчела», «100 плакатов в Вильнюсе», в выставках проекта Worldwide Graphic Designers «For the Next Generation» на Кипре и в Индонезии, в проекте «Easter poster» в Черногории, а также в выставках «1917-2017», которые проходили в Барнауле, Берлине, Праге и Брюсселе.

Тексты Пушкина и Толстого, Грибоедова и Гоголя, Шекспира и Кафки художница аккумулирует в лаконичных, но эффектных и концептуальных плакатах. Посетители галереи в Пскове смогут увидеть более 50 ее работ.

Открытие выставки в Пскове состоится 16 декабря в 18:00 в галерее «ЦЕХ», вход на нее будет свободный.

С афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться здесь. Организаторами XXVIII Пушкинского театрального фестиваля выступили Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция региона, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

Напомним, Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 28-й раз, являясь значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. В город на время фестиваля приезжают театралы из Петербурга и Москвы и других городов, маститые критики. В этом году фестиваль проходит в два этапа. Программу первой части составили спектакли, действие которых развернулось за пределами театра, под открытым небом. В декабре зрителей ожидает еще одна фестивальная неделя уже в стенах Псковского театра драмы.