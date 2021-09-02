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Валерий Фокин: Выступление в Псковском кремле - это экзамен для Александринки

Выступление на открытом пространстве в Пскове стало профессиональным вызовом и экзаменом для коллектива Александринки. Об этом заявил на пресс-конференции Национального драматического театра России художественный руководитель Александринского театра, режиссер спектакля «Блаженная Ксения» Валерий Фокин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы впервые открываем сезон не у себя, в Санкт-Петербурге, а вне здания здесь, в Пскове, спектаклем для музеев-заповедников. Нам важно сдать этот экзамен. Мы впервые выходим на открытое пространство, которое не приспособлено для этого», - подчеркнул режиссер.

Он отметил, что важно адаптироваться к непростым погодным условиям Пскова, а также к сильному ветру в Кремле.

«Важно адаптироваться к способу подачи сцены и выхода на нее. Актеры должны привыкнуть и понять место и зрителя. Это важное эстетическое и театральное событие», - добавил Валерий Фокин.

Худрук Александринского театра сказал, что Национальному театру важно работать с Псковским драмтеатром, и первой ласточкой этого взаимодействия стал литературный спектакль «Пир», поставленный ко дню рождения Александра Пушкина.