Валерий Фокин: Выступление в Псковском кремле - это экзамен для Александринки

Выступление на открытом пространстве в Пскове стало профессиональным вызовом и экзаменом для коллектива Александринки. Об этом заявил на пресс-конференции Национального драматического театра России художественный руководитель Александринского театра, режиссер спектакля «Блаженная Ксения» Валерий Фокин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что важно адаптироваться к непростым погодным условиям Пскова, а также к сильному ветру в Кремле.
«Важно адаптироваться к способу подачи сцены и выхода на нее. Актеры должны привыкнуть и понять место и зрителя. Это важное эстетическое и театральное событие», - добавил Валерий Фокин.
Худрук Александринского театра сказал, что Национальному театру важно работать с Псковским драмтеатром, и первой ласточкой этого взаимодействия стал литературный спектакль «Пир», поставленный ко дню рождения Александра Пушкина.