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Сцена / Обзоры

Юродство во имя Любви. Житие Ксении Петербургской

02.09.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

Накануне показа в Псковском кремле специальной «уличной» версии спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви» мы знакомим зрителей с главной героиней этой необычной постановки – святой Ксенией Петербургской.

 

Сцена из спектакля «Блаженная Ксения. История любви» 

Ксения Петербургская – одна из самых популярных русских святых Нового времени. Канонизирована, то есть официально причислена к лику святых, она была сравнительно недавно – 6 июня 1988 года на Поместном Соборе Русской православной церкви. Но традиция особого почитания блаженной Ксении возникла почти сразу после ее смерти (как говорят верующие, «после успения»), и к ее могиле на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга никогда не прекращался поток страждущих, особенно женщин и девушек.

Святая блаженная Ксения Петербургская. Современная икона

Считается, что блаженная Ксения более всего помогает именно в делах любовных и семейных: если помолиться на ее могиле, то она даст девушке суженого, или ребенка бездетной семье, или вернет заблудшего мужа. Поэтому еще во второй половине девятнадцатого века на могиле святой на Смоленском кладбище появилась небольшая деревянная часовенка, а в 1902 году по проекту известного петербургского архитектора Александра Всеславина была построена каменная часовня. В годы существования СССР часовню дважды закрывали, в 1940 и 1962 годах, но поскольку поток верующих к святыне не ослабевал, в 1983 году советские и партийные власти приняли решение передать часовню Русской православной церкви.

Часовня блаженной Ксении на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга

Сегодня часовня Ксении Блаженной является одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга. Многие паломники специально приезжают в северную столицу, чтобы посетить святыню и помолиться о помощи и заступничестве святой. Мощи Ксении, как это и принято в храмах, воздвигаемых на могилах святых, находятся «под спудом», то есть под землей. На стене часовни расположена мраморная плита, надпись на которой гласит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В сей часовне погребена раба Божия Блаженная Ксения Григорьевна жена певчего Андрея Федоровича. Оставшись после мужа 26 лет, странствовала 45 лет. Звалась во вдовстве именем мужа: Андрей Федорович. Всего жития ея было на земле 71 год. В 1794-1796 году принимала участие в построении Смоленской церкви, тайно по ночам таская на своих плечах кирпичи для строящейся церкви. “Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души”. Аминь».

Жизнь как подвиг юродства

Храм блаженной Ксении Петербургской на Петроградской стороне (СПб, улица Лахтинская, 17)

Документальных свидетельств о жизни Ксении Петербургской не сохранилось. Известно, что родилась она в обеспеченной дворянской семье около 1730 года, и отца ее звали Григорием. По достижении совершеннолетия, то есть, по нашим нынешним понятиям, достаточно рано, в 14-15 лет, Ксения вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова. Семья жила в доме на Петроградской стороне, на Лахтинской улице, между домами №15 и №19, примерно там, где сейчас находится современный храм Ксении Петербургской, строительство которого началось в 2002 году и завершилось в 2018-м. Храм был торжественно освящен 6 июня 2019 года.

Когда Ксении было 26 лет, то есть предположительно в 1756 году, ее муж, полковник Андрей Федорович Петров, внезапно умер. Это несчастье так потрясло сознание молодой женщины, что она, как считали окружающие, «повредилася умом». Переодевшись в одежду мужа, она стала говорить, что Ксения умерла, а она сама является живым Андреем Федоровичем Петровым. Всю свою оставшуюся жизнь, до кончины в 1803-м году, Ксения посвятила подвигу юродства. Она откликалась только на имя «Андрей Петров», бродяжничала по городу и просила милостыню у церквей, причем брала исключительно копейки, которые потом раздавала бедным людям.

Юродивый с картины Василия Сурикова «Боярыня Морозова» (1887). Фрагмент

Юродивые (от старославянского «юрод» – «безумный») – особый тип религиозных подвижников, полностью, и телесно, и духовно отрекшихся от всех благ и удобств земной жизни, всегда почитались на Руси. В Русской православной церкви канонизировано 36 юродивых, самый известный из которых – Василий Блаженный, в честь которого назван знаменитый собор Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади.

Иван Козловский в партии Юродивого в опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» (Большой театр, 1948)

Незабываемый образ юродивого Николки создал наш национальный поэт Пушкин в трагедии «Борис Годунов». Именно Николка по прозвищу Железный Колпак обличает царя Бориса в смертоубийстве ребенка – царевича Дмитрия. Считается, что одной из целей мнимого безумия (юродства Христа ради) является обличение людских грехов и пороков, поэтому дурные и корыстные люди юродивых боятся, а хорошие, наоборот, стремятся к ним, чтобы получить благословение и попросить о какой-нибудь помощи или спасении.

Ксения Петербургская и стала такой юродивой Христа ради. О ней рассказывали, что она нигде не ночует, а уходит в поле или в пустошь и молится Богу, и никакая непогода ее не берет. Очень скоро стали замечать, что Ксения наделена даром исцеления и способна приносить удачу, подсказывать людям, как нужно поступить, чтобы найти свою любовь или судьбу. Если она заходила в какую-то лавку и брала товар, то торговля у купца становилась особенно удачной; если брала ребенка на руки, то он выздоравливал и долго не болел. Большую известность получило пророчество Ксении о скорой смерти императрицы Елизаветы Петровны.

Во время строительства храма на Смоленском кладбище Ксения по ночам носила кирпичи на стены, что рабочие воспринимали как божественную помощь. Вообще, если перевести подвижничество Ксении в бытовую, обыденную плоскость, то оно покажется невозможным: любой нормальный человек умер бы от холода, голода и немощи, однако Ксения Петербургская провела в юродстве долгих 45 лет, что само по себе можно рассматривать как чудо.

Одевалась Ксения всегда в цвета формы своего мужа – красный и зеленый, и носила либо красную юбку и зеленую кофту, либо, наоборот, зеленую юбку и красную кофту. После погребения Ксении Блаженной на Смоленском кладбище верующие люди стали замечать, что, если помолиться святой на ее могиле и о чем-то сокровенном попросить, то просьба обязательно вскоре исполнится. Примерно в сороковые годы XIX века начали появляться устные жития Блаженной Ксении, и постепенно сложился культ ее особого почитания в Русской православной церкви.

От успения до наших дней

Ныне в РПЦ существуют отдельные молитвенные песнопения, обращенные к Блаженной Ксении, например, такое: «Нищету Христову возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым безумие мира обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси, сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксение блаженная, моли Христа Бога избавитися нам от всякаго зла покаянием».

В последние годы в православии появились монастыри, храмы и часовни, посвященные Ксении Петербургской – богато украшенный и расписанный храм на Петроградской стороне, быстро ставший новой достопримечательностью Санкт-Петербурга, женский монастырь в деревне Барань, неподалеку от Минска, в Белоруссии, монастырь в селе Долбенкино Дмитровского района Орловской области России.

Часовня Ксении Петербургской в Пскове

Имеется небольшой храм, посвященный Ксении Блаженной, и у нас, в Пскове. В 1997 году, в ходе восстановительных работ у храма Константина и Елены на ближнем Запсковье (в частном секторе на улице Красногорской), была возведена часовня Ксении Петербургской. А в притворе другого древнего псковского храма – Василия на Горке (храме святителя Василия Великого) находится икона блаженной Ксении Петербургской, не живописная, а изготовленная обычным литографическим способом, однако благодарные посетители храма привешивают золотые кольца и цепочки, что в православной церкви свидетельствует только об одном: святая Ксения откликнулась на молитвы просящих и помогла им в их бедах и нуждах.  

Отреставрированный прижизненный портрет Ксении Петербургской (Эрмитаж, 2017)

В феврале 2017 года музей «Государственный Эрмитаж» представил предполагаемый прижизненный портрет Ксении Петербургской. Работа была отреставрирована и выставлена в публичной зоне реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». Как рассказал художник-реставратор Николай Малиновский, «видно, что портрет почитался, за ним ухаживали. В красочном слое была обильная копоть и ожоги, то есть перед картиной стояла свеча или масляный светильник. Перед тем как полотно попало в музей, его неоднократно очищали от накопившейся грязи, освежали новыми красками и даже вносили кое-какие изменения».

Святая блаженная Ксения Петербургская. Современная икона

Ксению Петербургскую не стоит путать с двумя другими православными святыми по имени Ксения, канонизированными еще до разделения церквей на католическую и православную, – преподобной Ксенией Миласской (Римской), жившей во второй половине V века н. э., и святой великомученицей Ксенией Пелопоннесской (конец III – начало IV веков н. э.).

В 2007 году в десятом номере литературного журнала «Урал» была опубликована «пьеса в клеймах» известного российского драматурга Вадима Леванова «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии». На конкурсе современной драматургии «Евразия-2007» пьеса получила первый приз в номинации «Пьеса для большой сцены». 

Сцена из спектакля «Блаженная Ксения. История любви».

В 2009 году Валерий Фокин в Александринском театре поставил по этому произведению спектакль «Блаженная Ксения. История любви», признанный одним «из самых особых и значительных – как в контексте всего театрального Петербурга, так и в творческой биографии режиссера». Как сформулировано в анонсе спектакля, «именно здесь Фокин сценически переосмыслил давно занимающие его петербургские темы в свете душевного преображения маленького человека, борющегося с мороками несчастливой жизни, со страхами и страданиями».

В 2018 году вышла новая редакция спектакля Валерия Фокина. Изменилась и исполнительница главной роли: Янина Лакоба передала эстафету Анне Блиновой. Адаптацию постановки под пространство Вечевой площади Псковского кремля и увидят зрители 2 и 3 сентября в рамках «уличной» программы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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