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Сцена / Спектакли

Специальную версию спектакля о Блаженной Ксении покажут в Псковском кремле

26.08.2021 17:33|ПсковКомментариев: 0

Премьера специальной версии спектакля художественного руководителя Александринского театра, известнейшего театрального режиссера, лауреата Государственных премий РФ Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви» по пьесе Вадима Леванова состоится в Псковском кремле у поклонного креста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Спектакль «Блаженная Ксения. История любви» в сентябре откроет программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, который в этом году обращается к славной псковской традиции театра на пленэре. Спектакль Александринского театра будет представлен в специально созданной для Пскова версии, это будет уникальный показ в естественных декорациях кремля, который будет отличаться от сценической версии.

Трейлер (сценическая версия спектакля)

Литературную основу спектакля «Блаженная Ксения. История любви» дала пьеса классика современной драматургии Вадима Леванова (1967–2011) «Блаженная Ксения Петербургская в житии» в сценической редакции театра. Пьеса обращена к истории реальной женщины, жившей в Петербурге в середине XVIII века, к судьбе Ксении Петровой, которая внезапно лишилась мужа, умершего без покаяния, и решила подвигом самоотречения, приняв обличие покойного и продолжив его жизненный путь, отмолить бессмертную душу. Спектакль продолжает важные для Фокина темы – жизненного выбора, особого духовного климата Петербурга, для которого Ксения Блаженная была и остается одной из важнейших местночтимых святых.

Спектакль повествует о выборе жизненных ориентиров, говорит о необходимости в духовном преображении человека, дарит возможность зрителю приблизиться к пониманию самих себя. Главную роль исполняет ведущая молодая актриса александринской труппы Анна Блинова. В спектакле заняты такие мэтры, как Николай Мартон, Игорь Волков, Галина Карелина, Светлана Смирнова.

Телевизионную съемку спектакля будет вести канал «Россия-Культура».

Спектакль Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви» состоится 2 и 3 сентября в 21.00. Билеты можно купить по ссылке

Длиться спектакль будет около 1 часа 40 минут.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

Теги: #псков #Псковский кремль #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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