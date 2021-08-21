Андрей Пронин рассказал о новой «фишке» Пушкинского театрального фестиваля

Пушкинский театральный фестиваль откроется в Пскове в сентябре спектаклями в особенных локациях. Об этом арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Также в рамках Пушкинского фестиваля, который продолжится в декабре, зрители смогут увидеть несколько новых работ Псковского драмтеатра, заметил арт-директор.
«У нас, конечно, есть цель "зацепить" зрителя и сделать спектакль обсуждаемым, но она не главная. Главное - наша убежденность в художественном качестве спектаклей, чтобы они соответствовали концепции фестиваля. Каждый год нам приходится придумывать новую "фишку", новую идею. В том году мы делали акцент на инсценировках прозы, в том числе современной. Сейчас это уличные спектакли. В декабре мы планируем камерные постановки на 1-2 актеров», - рассказал Андрей Пронин.
Он добавил, что фестиваль каждый год старается демонстрировать спектакли, которые отражают тенденции современного театра и показывать яркие спектакли, несмотря на проблемы с финансированием. «Не скажу, чтобы финансирование было огромным. Из-за этого нам иногда приходится "скромничать" в выборе постановок», - отметил арт-директор.