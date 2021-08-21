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Сцена / Фестивали

Андрей Пронин рассказал о новой «фишке» Пушкинского театрального фестиваля

30.08.2021 13:16|ПсковКомментариев: 0

Пушкинский театральный фестиваль откроется в Пскове в сентябре спектаклями в особенных локациях. Об этом арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сейчас мы ставим преимущественно уличные фестивали, которые продолжают псковскую традицию "театра-карусели". Спектакли пройдут в интерьерах и пейзажах города. Так, мы покажем два спектакля петербургских коллективов "Блаженная Ксения" и "Я шагаю по Москве"», - пояснил Андрей Пронин.

Также в рамках Пушкинского фестиваля, который продолжится в декабре, зрители смогут увидеть несколько новых работ Псковского драмтеатра, заметил арт-директор.

«У нас, конечно, есть цель "зацепить" зрителя и сделать спектакль обсуждаемым, но она не главная. Главное - наша убежденность в художественном качестве спектаклей, чтобы они соответствовали концепции фестиваля. Каждый год нам приходится придумывать новую "фишку", новую идею. В том году мы делали акцент на инсценировках прозы, в том числе современной. Сейчас это уличные спектакли. В декабре мы планируем камерные постановки на 1-2 актеров», - рассказал Андрей Пронин. 

Он добавил, что фестиваль каждый год старается демонстрировать спектакли, которые отражают тенденции современного театра и показывать яркие спектакли, несмотря на проблемы с финансированием. «Не скажу, чтобы финансирование было огромным. Из-за этого нам иногда приходится "скромничать" в выборе постановок», - отметил арт-директор.

Теги: #Пушкинский фестиваль #театр #искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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