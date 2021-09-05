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Исполнитель главной роли фильма «Петровы в гриппе» покажет в Пскове свой спектакль

Исполнитель главной роли фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» Семен Серзин покажет в Пскове свой спектакль 9 сентября, в день российской премьеры фильма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Спектакль-путешествие по дневникам советского сценариста, кинорежиссера и поэта Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве» в постановке артиста, режиссера театра и кино Семена Серзина вошел в программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Имя Семена Серзина псковскому зрителю уже знакомо: в прошлом сезоне режиссер выпустил в Псковском театре драмы детектив «Свидетельские показания» по абсурдистской драме Дмитрия Данилова; во время «Данилов-феста» псковичи могли посмотреть дебютный фильм Серзина «Человек из Подольска». 9 сентября, после мировой премьеры фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» на Каннском кинофестивале, фильм выйдет в широкий прокат в российских кинотеатрах.

Фильм снят по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Помимо Серзина (роль – Петров), в картине заняты Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.

9 и 10 сентября «Невидимый театр» из Санкт-Петербурга представит во дворе Псковского театра драмы спектакль-путешествие «Я шагаю по Москве». «Невидимый театр» – независимое театральное объединение, основанное Семеном Серзиным в 2017 году в Санкт-Петербурге.

«Спектакль "Невидимого театра" — ностальгическое путешествие в прошлое, спектакль, пропитанный атмосферой "оттепели", спектакль о Москве 1960-х, о той Москве, в которой жил Геннадий Шпаликов. Это камерная история, в которой, как и в текстах Шпаликова, нет пафоса, зато есть аккордеон и несколько артистов, честно переживающих и судьбу поэта, и его ощущение родного города», - рассказали в театре.

Узнать подробности и купить билеты на спектакль можно на сайте Псковского театра драмы по ссылке.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.