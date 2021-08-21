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Пушкинский театральный фестиваль открылся постановкой Александринки в Псковском кремле

Премьерой спектакля «Блаженная Ксения. История любви» 2 сентября открылся 28-й Пушкинский театральный фестиваль. Театральная постановка проходит в естественных декорациях архитектурно-исторического ландшафта Псковского кремля. Таким образом, для Национального драматического театра России (Александринского театра) впервые сезон стартовал не в родных стенах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Премьера в Псковском кремле стала первым масштабным проектом, осуществленным Александринским театром совместно с Псковским академическим театром драмы. Напомним, что в январе текущего года Псковский театр вошел в состав Национального драматического театра России.

«Блаженная Ксения. История любви» — постановка художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Она является новой версией спектакля, специально подготовленного для показа в музеях-заповедниках.

Литературной основой спектакля стала пьеса Вадима Леванова «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии». Произведение обращено к истории реальной женщины, жившей в Петербурге в середине XVIII века, — судьбе Ксении Григорьевны Петровой. Внезапно лишившись мужа, который ушел из жизни без покаяния, она решила отмолить его бессмертную душу подвигом самоотречения.

Напомним, в этом году фестиваль пройдет в два этапа: со 2 по 12 сентября и в середине декабря. Программу первой части 28-го фестиваля составляют и другие постановки на открытом воздухе: спектакль-путешествие «Я шагаю по Москве» Семена Серзина в исполнении «Невидимого театра» из Петербурга, а также премьеры Псковского театра драмы. Это спектакль-кабаре худрука театра Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз» и постановка московского режиссера Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина» по мотивам пьесы Сухово-Кобылина.