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Уличный спектакль «Музеум» покажут на Днях пушкинской поэзии в Михайловском

Старейший уличный театр России «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург) представит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры уличный спектакль «Музеум». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«На поляне в Михайловском 3 июня развернётся интерактивный трагикомический актуальный балаган, моделирующий своеобразное музейное пространство, в котором живут необычные существа», - рассказали в ТКД.

Там также отметили, что странствующие куклы «очаровывают зрителя своими одновременно страшными и прекрасными масками, волшебными историями и магией зрелища, восходящего к лучшим традициям карнавала».

Фестиваль «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» пройдет со 2 по 4 июня в селе Михайловское Пушкиногорского района.