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Участок дороги до «Михайловского» отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии

Участок региональной дороги у музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

С вопросом о предстоящих ремонтных дорогах в Пушкиногорском районе к руководителю профильного комитета обратился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Красивую дорогу сделали в прошлом году Новгородка – Пушкинское Горы, её половину. Не скажу, что с остальными дорогами полный порядок. Впереди праздник, планируется ли капремонт или другие работы на дорогах в муниципалитете?» – спросил он.

«В части региональных дорог хочу ответить, что мы закончим вторую часть автодороги Новгородка - Пушкинские Горы, но скорее всего к 6 июня в полном объёме верхний слой асфальта не будет уложен. При этом есть участки дорог регионального значения, проходящие через сами Пушкинские Горы. В планах отремонтировать участок вдоль музея, он протяженностью около полукилометра. Этот участок запанирован был чуть позже к ремонту, но на прошлой неделе приняли решение, чтобы этот объект к началу пушкинских празднований отремонтировать», – ответил Станислав Стармолотов.