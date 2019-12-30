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Нас ждет год хорошей музыки под знаком скрипичного ключа - Николай Хондзинский

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ярких представителей культурного сообщества региона, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как планируют отмечать Новый 2020 год.

Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Псковской филармонии, лауреат премии им. Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, Премии правительства Москвы Николай Хондзинский рассказал о главных, по его мнению, событиях жизни возглавляемого им коллектива, о своем отношении к главному символу года по восточному календарю и поделился новогодними пожеланиями псковичам.

- Николай, каковы главные итоги уходящего года для вас - в профессии, в жизни?

- Как-то складывается в последнее время, что окончание года каждый раз наполнено таким количеством событий, плюс традиционный новогодний концерт 31-го декабря в Москве, что подводить итоги все время некогда - я буквально влетаю в каждый наступающий год.

И, к тому же, привычная музыкальная система жить сезонами, а не календарными годами, тоже усложняет подведение итогов. Но все же я бы сказал, что 2019 год был для меня очень ярким и насыщенным. И в профессии, и в жизни. Много событий произошло и в той ее части, которая связана с Псковской филармонией: это и скорый выход из состава ТКД, который позволит, наконец, самостоятельно развиваться, и изменения в статусе и составе оркестра, и наши новые проекты. Не говоря о многих знаковых концертах - сложно выделить что-то одно, тут, пожалуй, действительно нужно подводить итоги года симфонического оркестра и филармонии в целом.

- Есть ли у вас какие-то предубеждения относительно того, что нас ждет високосный год Крысы?

- Конечно, нет. А что касается очередного животного, если действительно для кого-то это имеет значение - что ж, каждый выбирает сам свою путеводную звезду и свои символы. По правде сказать, крыса, да еще с большой буквы, вызывает некоторое отвращение. Так что меня лично ждет год хорошей музыки под знаком скрипичного ключа.

- Как будете отмечать Новый год?

- Отмечать буду традиционно - со своей семьей. Если успеем до 12 вернуться с концерта. Впрочем - все равно буду с семьей, вопрос, где нас застанет полночь.

- Чего бы хотели пожелать псковичам в наступающем году?

- С грустью замечаю - не только здесь, конечно, - нарастающую какую-то агрессию и взаимонеприятие между людьми. И в реальной жизни и, конечно, в интернете, где иногда возникает ощущение, что макнуть в грязь и оттоптаться на проблеме незнакомого человека - смысл существования и какая-то особая радость для множества людей. Такое ощущение порой, что слова «сочувствие», «сопереживание» просто не существуют в нашем языке.

Знаете, есть такой стандартный вариант пожеланий: всего самого доброго, счастья и прочее. В общем - это ведь все тоже очень нужно, но я хотел бы пожелать не только доброго вокруг - но стать добрее, не только счастья для себя - но научиться делиться им. Хочу пожелать, чтобы мечты сбывались. Они, впрочем, и так сбываются, даже без пожеланий - нужно только верить и идти каждому к своей мечте. По дороге посещая хорошие концерты в БКЗ. И обходя крыс стороной.