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В 2019 году Псковский драмтеатр почувствовал себя частью общего театрального пространства России - Марина Николаева

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ярких представителей культурного сообщества региона, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как планируют отмечать Новый 2020 год.

И. о. директора Псковского академического театра драмы им.А.С.Пушкина Марина Николаева рассказала о главных событиях в жизни коллектива, произошедших в 2019 году, поделилась подробностях премьерных спектаклей зимы и весны 2020 года и объяснила, почему театр решил не уходить на новогодние каникулы и продолжить работать для своих зрителей, несмотря на праздники.

- Марина, расскажите, пожалуйста, об итогах 2019 года для театра: какие события, какие постановки вспоминаются?

- Уходящий год был объявлен Годом Театра. Театральному искусству оказывалось повышенное внимание: на федеральном уровне, в первую очередь, реализовывалось много программ, которые были бы невозможны в другие годы. Для нас 2019 год, в общем-то, начался еще в конце 2018 года с номинации спектакля «Река Потудань» на премию «Золотая маска», высшую театральную награду страны. Впервые постановка Псковского театра достигла такого результата. В результате в 2019 году этот спектакль был показан по всей стране - в Москве, Воронеже, Архангельске, Новосибирске, Владивостоке. Он оказался востребован не только у псковских зрителей и российских театральных критиков, но и у зрителей в разных частях нашей страны.

Не только «Река Потудань» - другие спектакли театра также были востребованы в гастрольном графике. Гастрольная деятельность в этом году была очень насыщенной, наверное, беспрецедентно активной за всю историю Псковского театра. Более 30 выездных показов спектаклей было организовано! Это и наши премьеры 2019 года, например, «Гробница малыша Тутанхамона», это и спектакли, которые чуть раньше были поставлены - «Отелло», «Ревизор». На гастроли отправились не только взрослые, но и детские спектакли - «Чук и Гек», «Год Жирафа», который, к слову, участвовал и в Международный фестиваль-биенале кукольных и синтетических театров КУКART в Петербурге.

Год театра дал почувствовать театральному пространству России себя единым целым. Большую роль в этом сыграли специальные проекты - такие, как, например, «Театральный марафон», который проходил в виде театральной эстафеты: региональные театры отправлялись с гастролями и передавали специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершился в конце года в самой западной точке страны - Калининграде. Псков, конечно, тоже принимал участие в проекте: в октябре мы принимали Театр Акимова, затем статуэтку-символ мы передавали в Великий Новгород.

Объединение театрального пространства - важная функция Года театра, которая была выполнена, и Псковский театр это почувствовал на себе очень мощно.

И очень радостно, что в финале этого года мы получили «преприятнейшее» известие о том, что спектакль «Ревизор» выдвинут на соискание премии «Золотая маска». Соответственно, надеюсь, 2020 год продолжит нас радовать. Мы уже знаем, что спектакль «Ревизор» в марте отправится в Москву для участия в фестивале «Золотая маска», и надеемся, что нас затронут и другие события федерального масштаба.

- Что готовит театр драмы для псковичей в будущем году?

- Конечно, мы готовим премьеры. Уже сейчас идут репетиции двух спектаклей, которые будут показаны в числе первых премьер 2020 года. Можно уже озвучить первое название: это будет спектакль «Нави Волырк» об Иване Крылове. Этот спектакль в виде эскиза некоторые псковские зрители, наши наиболее активные театралы могли увидеть предварительно на театральной лаборатории в июне 2019 года. Сейчас режиссер Елена Павлова уже приехала для того, чтобы продолжать работу с артистами. Спектакль немножко расширится и будет в полноценном режиссерском и художественном решении представлен на Малой сцене в середине февраля. Это будет бенефис Сергея Попкова, заслуженного артиста РФ, известного и любимого многими зрителями. В 2020 году он будет отмечать юбилей, и мы будем поздравлять его примерно в этих же числах в феврале.

Затем к нам снова приедет режиссер Петр Шерешевский, он тоже поставит спектакль, премьера которого состоится в марте. Работа уже началась. В общем-то для театра, где год меряется сезонами, у нас сейчас разгар работы - нельзя сказать, что мы остановились и подводим итоги. У нас, скорее, процесс сейчас непрерывный, очень активный, поскольку параллельно в театре идут и новогодние показы. Новогодняя программа у нас обширная, не только детская, но и в этом году очень обширная взрослая программа. И 31 декабря, и 1, и 2 января - практически каждый день на каникулах у нас будут праздничные спектакли для взрослых.

- Хорошо билеты раскупаются на эти показы?

- Это немного рискованный шаг, но мы считаем, что данную традицию надо внедрять и развивать. Поход в театр 31 декабря - это возможность провожать уходящий год в большой и радостной компании. Да ни одна вечеринка не может сравниться по массовости, масштабности и зрелищности со спектаклем! Поэтому мы приглашаем тех, кто встречает Новый год дома и тех, кто привык делать это в шумных компаниях, приходить к нам 31 декабря. Уже продано достаточно много билетов. Мы приготовили сюрпризы для зрителей, которые придут к нам в новогодние дни: у нас будет розыгрыш призов, среди которых будут и сувениры, и сертификаты на премьеры и репертуарные спектакли в следующих месяцах.

- В наступающем году чего бы вы пожелали псковичам?

- Конечно же, ярких эмоций, впечатлений! Желаю не только развлекательного, но и серьезного контента в театре и, разумеется, счастья, удачи, радости!