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Сцена / Из первых уст

Ходите в театр! Это продлевает жизнь! - Дмитрий Месхиев об итогах уходящего года

30.12.2019 14:18|ПсковКомментариев: 0

По мнению художественного руководителя Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, 2019 год – Год театра – для главной драматической сцены Псковской области был очень плодотворным и богатым на события.

– Дмитрий Дмитриевич, в канун Нового года и вслед году уходящему расскажите, пожалуйста, каким он стал для нашего театра?

– За этот год мы довольно много сделали. Отыграли 250 спектаклей, которые посмотрели порядка 30 тысяч зрителей, – и это только на наших сценах в Пскове. В рамках Театрального марафона и Театральной олимпиады, на различных гастролях показали 23 спектакля, собрали 8 тысяч зрителей. 40 тысяч зрителей посмотрели наши постановки – это довольно солидные цифры. В этом году мы приняли участие в 12-ти театральных фестивалях, в самых-самых авторитетных – таких, как «Реальный театр», «Март. Контакт», Воронежский фестиваль искусств. В Москву и Петербург ездим уже регулярно, в рабочем режиме. Наша «Река Потудань» выдвигалась на шесть номинаций «Золотой маски» – высшей театральной премии страны. Мы выпустили семь премьер: от кассовой комедии до лютого артхауса. Сделали усилиями театра три фестиваля. Так что вполне себе удовлетворительный результат, с моей точки зрения, но не предельный. Не хочется останавливаться на достигнутом, будем развиваться дальше.

– В этом году у театра, как никогда, было много гастролей. Псковская труппа действительно проехала всю страну. Какие гастроли, на ваш взгляд, были самыми значимыми?

– Да, по подсчетам наших артистов, мы сделали тридцать перелетов в разные уголки страны, то есть совершили как минимум пятнадцать поездок. Прокатились от Владивостока до Севастополя благодаря Театральной олимпиаде. Побывали на фестивалях в Екатеринбурге, Москве, Санкт- Петербурге. А еще были Новосибирск, Воронеж, Могилев, Архангельск, Новороссийск, Новгород. География гастролей беспрецедентная! Думаю, за всю свою историю театр так активно и насыщенно не гастролировал. Конечно, всё это состоялось и благодаря идущему в России Году театра, и благодаря усилиям всего нашего творческого коллектива. Наши спектакли увидели зрители других городов, их узнали и высоко оценили в российском театральном сообществе. Мы начинали с робкого согласия приехать на любых условиях, а теперь стараемся зарабатывать на гастролях, просим достойных гонораров. Наш театр сейчас находится вовсе не на задворках российской театральной жизни, а в ее авангарде. Самое наглядное доказательство – пять номинаций на «Золотую маску» 2020 года, в которых выдвинут наш спектакль «Ревизор». Мы оказались в компании сильнейших, известнейших театров страны. У нас есть проблемы, нам есть еще куда стремиться, но факт остается фактом. Более авторитетной и престижной награды, чем «Золотая маска», в России нет и не предвидится, а мы второй год подряд оказываемся в орбите ее внимания.

– Как вы думаете, каковы шансы на победу у нашего «Ревизора»?

– Шансы оценить трудно, конкурс традиционно сильный. И дело даже не в том, получим мы эту награду или нет. Если это произойдет, это будет, конечно, прекрасно. Не произойдет – тоже очень хорошо. Шорт-лист главного фестиваля страны и основная номинация «Спектакль. Большая форма» – уже большая победа. А шансы у всех равные, я считаю, вне зависимости, провинциальный театр или столичный. Премия «Золотая маска» тем и хороша, что не оседает в столицах. В прошлом году, например, ее получил Башкирский Национальный театр имени Мажита Гафури, главный режиссер которого – Айрат Абушахманов – будет в 2020 году ставить у нас спектакль.

– И когда псковичам предстоит болеть за наших?

– Показы пройдут на площадке Московского ТЮЗа 24 и 25 марта. Это достойная сцена, театр Генриетты Яновской и Камы Гинкаса, мы очень довольны. А затем, 15 апреля, будут объявлены результаты и состоится награждение.

– Давайте поговорим о наших псковских форумах. Фестиваль «Другое искусство» не первый год проходит на площадках нашего театра и Центра лечебной педагогики. Что он значит для вас, каковы перспективы его развития?

– Оценивать этот фестиваль для меня сложно, поскольку я являюсь его автором и идейным вдохновителем. Для меня он чрезвычайно дорог, ведь у него важная социальная миссия. Он посвящен тому слою творческих людей, для которых чрезвычайно важно взаимодействовать с обществом, не оставаться в своем замкнутом мире. Я имею в виду людей с ограниченными физическими возможностями. 

То, что они нам показывают, это действительно другое искусство, причем в широчайшем разнообразии жанров. Я бы сказал, это искусство в чистом виде – то есть его высшая форма. Люди занимаются творчеством не ради денег, материальных благ, это является их жизненной потребностью. И реакция зрителей очень положительная, залы на «Другом искусстве» всегда полные. А список участников увеличивается с каждым годом. К нам приезжают из разных уголков России и из других стран. С нижайшим поклоном и благодарностью хочется отметить Центр лечебной педагогики и его директора Андрея Царева, без него ничего бы не получилось. Я очень люблю это фестиваль, очень дорожу тем, что сделано, и надеюсь, мы будем его проводить еще долгие годы.

– Еще одна грань деятельности нашего театра, новое направление – сотрудничество с Псковской Епархией и фестиваль «Псков в истории православия России». Центральным событием стал показ просветительского спектакля «Голоса православного Пскова» в вашей постановке. Спектакль вызвал большой интерес, что подтверждают воодушевленные слова Владыки Тихона и положительная реакция зрителей. Что значит для вас эта работа? Многие спрашивают, будут ли еще показы этого спектакля?

– Поскольку я человек православный, верующий, для меня это было очень важным событием, очень личным духовным делом. Я старался не просто хорошо сделать свою работу, а вложить в нее душу. Важно, чтобы такие вещи появлялись именно в Пскове – одном из центров российского православия, центров духовных традиций страны. Спектакль «Голоса православного Пскова» мы немного доработаем технически и будем обязательно показывать в следующем театральном сезоне. Что касается Псковской Епархии, у нас есть еще идеи, и я надеюсь, что в новом году мы продолжим наше содружество. Может быть, это выльется в еще один крупный фестиваль.

– Своеобразным открытием для зрителей стало выступление фольклорного ансамбля «Будимир», в котором заняты актер театра Максим Плеханов, а также Виталий Кобец и Анатолий Митюк.

– Могу открыть карты… моих желаний. Хочу создать в нашем театре вспомогательную музыкальную труппу, в которую войдет и этот замечательный ансамбль. Более того, уже этой зимой, 23 февраля, в нашем театре состоится концерт «Будимира», в который войдут песни военных лет. Его мы повторим и в мае, в дни юбилея Победы. Думаю, с этим ансамблем мы будем плотно работать и создадим совместно с артистами труппы еще ряд музыкально-поэтических композиций.

– Дмитрий Дмитриевич, как вы формируете будущий репертуар, по какому принципу отбираете драматургический материал?

– Стараюсь придерживаться того правила, что театр должен быть разным, должны присутствовать разные направления и жанры – от классики до авангарда. Исходя из того, что в городе Пскове один драматический театр, мы обязаны учитывать разные предпочтения и вкусы людей. Кому-то интересен легкий жанр, кто-то любит экспериментальный театр. Без ложной скромности скажу: если уж наш театр вырвался из тесных рамок провинциальных подмостков, мы должны учитывать и тренды современного театрального мира и не опускать свою планку. Поэтому в планах – постановки с очень интересными российскими режиссерами. Из ближайших событий – работа Петра Шерешевского над спектаклем по комедийной повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Достоевского у нас давно не было. Сейчас приступили к репетициям современной пьесы. Превращается из эскиза творческой лаборатории в полноценный спектакль «Нави Волырк, капитанский сын» – постановка об Иване Андреевиче Крылове, которая станет юбилейным бенефисом нашего заслуженного артиста Сергея Попкова. Всего порядка восьми премьер мы покажем зрителям в новом году. Все сюрпризы не буду раскрывать.

– Несколько слов об актерах. В труппе работают люди нескольких поколений. По какому принципу приглашаются актеры на роли, есть ли при этом какие-то психологические трения?

– Конечно, внутри могут существовать какие-то трения при распределении ролей. Но я никогда не насаждаю приглашенным режиссерам своего мнения и даю им полную свободу выбора актеров на ту или иную роль. Хотя это может зависеть от занятости актера, тогда происходят какие-либо отсечения. Всё остальное – на усмотрение режиссеров. Их творческих чаяний я не касаюсь. Мы лишь в начале работы обговариваем, каким должен быть будущий проект, и далее они творят самостоятельно.

– Еще один вопрос – о Пушкинском театральном фестивале, который традиционно проходил в пушкинские дни в феврале. И только в будущем году время его проведения поменяется. Зрители спрашивают, почему?

– На это есть довольно веские финансово-организационные причины. Фестиваль хочется делать более крупным, звать еще больше хороших спектаклей. И потом, знаете, мне сложно назвать пушкинскими днями дату трагической кончины поэта. Всё же более подходящее для праздника время – это день рождения Пушкина. Проводить фестиваль в рамках Всероссийского праздника поэзии – это значит, привлечь к нему внимание максимального количества людей, которые съезжаются к нам в такое прекрасное теплое время года из разных уголков страны и мира. Да, у Пушкинского фестиваля уже большая история, много хороших традиций, которые мы чтим, но это живой организм, который нельзя загонять в узкие рамки, иначе он будет стагнировать. Поэтому принято решение проводить его в конце мая и завершать где-то ближе к дате рождения поэта – 6 июня. Хотелось бы, чтобы этот фестиваль стал более значимым для всего театрального мира.

Между прочим, когда фестиваль только создавался, его создатели хотели его проводить как раз в конце мая – начале июня, но в 1990-е годы это было невозможно, люди не ходили в театр летом. Сейчас ситуация по всей России изменилась. Некоторые столичные театры вообще работают без отпуска. Когда фестиваль в основном проходил в Пушкинских Горах, было логично проводить его зимой, там в феврале необычайно красиво. А Псков всё же в начале лета выглядит ярче и привлекательней, чем в зимние месяцы.

– Дмитрий Дмитриевич, что пожелаете зрителям в новом году?

– Дорогие друзья! Любите театр! Ходите в театр! Это продлевает жизнь, доказано научным путем, между прочим. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Мира, здоровья, любви! И хорошей зимней погоды! Заглядывайте к нам: мы будем работать для вас и 31 декабря, и 1 января, каждый день – вплоть до Старого Нового Года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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