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Блоги / Александр Савенко

«Это был тяжелый год - был он тяжелей, чем тот»

28.12.2021 17:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Всем привет! Это «Гонки по вертикали» - итоговый выпуск за 21-й год. И вот центральные темы сегодняшней программы:

Итоги 2021 года в России и Псковской области. Анализируем основные тенденции и тренды политической жизни.
Визит президента России Владимира Путина, парламентский марафон и протестные акции несистемной оппозиции. Вспоминаем самые яркие и важные события года, которые во многом определяют вектор развития на ближайшую перспективу.
О тех, кто делал погоду. 100 самых влиятельных персон региона — от губернатора Михаила Ведерникова до актрисы и космонавта, уроженки Пскова Юлии Пересильд

Об этом и многом другом будем говорить в программе «Гонки по вертикали». Погнали!

Итак, 2021-й на исходе. Весь год мы внимательно следили за событиями и ходом общественно-политических процессов, каждый вторник устраивали разбор полетов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а сегодня подводим итоги. Верные традиции танцевать от печки, стартанем с самого начала – с тех прогнозов, которые мы делали год назад, когда говорили о главных вызовах 2021-го и ванговали: мол, пройдет, 12 месяцев и, к бабке не ходи, снова запоем Слепакова «Это был тяжелый год, был он тяжелей, чем тот». К числу таких вызовов - в наших программах и в статьях ПЛН в рамках проектах «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021» - мы относили пандемию коронавируса и усталость людей от ковид-ограничений, запрос в обществе на перемены, ухудшение социально-экономического положения и, разумеется, главную избирательную кампанию этого года – парламентскую, с которой начинался большой электоральный цикл. Напомню, что выборы депутатов Госдумы — это второй важный политический шаг, после прошлогоднего принятия поправок в Конституцию, на пути преодоления так называемой «проблемы 2024», или иначе говоря «транзита власти». Это что касается федерального уровня, ну а на региональном избирали новый состав Псковского областного Собрания депутатов.

Как известно, число депутатов было сокращено с 44 до 26, соответственно, вес каждого мандата стал больше. В связи с чем обозреватели прогнозировали и битвы в округах, и бОльшую, чем обычно, ротацию региональных депутатов. До определенного момента предвыборная кампания была достаточно вялой.

- Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище («Винни Пух и день забот»)

По традиции первой в избирательную кампанию вступила партия власти, которая еще по весне провела свои праймериз и определилась с кандидатами. Оппозиция активизировала только на заключительном этапе - и в итоге показала вполне достойный результат. Продемонстрировала, что у нее есть потенциал. Более того, оппозиция могла бы выступить лучше и получить больше мест в областном Собрании. Пожалуй, главный минус здесь в том, что так и не произошло объединения оппозиционных сил и снятия представителей различных партий под кандидата, который мог бы победить единоросса. Как считает руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду» Олег Брячак, «если бы представители оппозиции немножко отодвинули амбиции на второй план ради результата, чтобы нарастить присутствие оппозиционных сил, то в одномандатных округах победа была бы возможна. Нужно расчищать округа друг для друга».

Отмечу, что одним из самых значимых событий в общественно-политической жизни региона перед выборами стал очередной визит президента страны. Приезд Владимира Путина в Псковскую область 11 сентября был уже седьмым за время его нахождения на политическом Олимпе. В рамках празднования 800-летия святого князя Александра Невского в Гдовском районе, на берегу Чудского озера, торжественно открывали мемориальный комплекс — бронзовый памятник высотой с пятиэтажный дом и весом около 50 тонн. Как рассказал президент, перед тем как патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил грандиозный монумент: на нем среди дружинников Александра Невского есть и лица псковских десантников - бойцов легендарной шестой роты.

Владимир Путин, президент России: История не сохранила портретные изображения княжеских дружинников, и, по замыслу скульптора, насколько мы это понимаем, их образы собирательные. Здесь мы видим и лица десантников легендарной 6-й роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время.

Помимо исторической стороны визита, была здесь важная политическая составляющая. Приезд президента за неделю до выборов во многом носил символическое значение, в том числе для действующей псковской власти. Для нее это был знак поддержки.

Возвращаясь к итогам выборов, отмечу, что по результатам трехдневного голосования в сентябре «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей. Да, не всё тут было легко и гладко, процент ЕР в Псковской области, оказался чуть ниже, чем пять лет назад, зато единороссы опять выиграли все сто процентов одномандатных округов. Таким образом, по сути, повторено достижение пятилетней давности — правда, тогда одномандатных округов и соответственно победителей было больше: двадцать два вместо нынешних тринадцати.

В итоге в областном Собрании депутатов ЕР сохраняет полное доминирование — 19 кресел из 26. Кроме медведей здесь представлены КПРФ (3 мандата), ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Новые люди» - у каждой из этих партий по одному депутатскому месту.

Ведущие партии на выборах в Псковское областное Собрание депутатов. 2011-2021 гг. (в %)

 

2011

2016

2021

Единая Россия

37,41

44,14

39,61

КПРФ

24,77

20,06

20,74

Справедливая Россия

15,02

8,94

9,09

ЛДПР

14,17

14,85

8,9

Яблоко

6,72

6,09

6,2

Следует понимать, что проходящие раз в пять лет выборы в региональный парламент традиционно очень важны для всех политических сил и, прежде всего, для руководства области. От расклада в областном Собрании во многом зависят позиции команды любого губернатора. И неудивительно, что Михаил Ведерников принимал активное участие в процессе, возглавлял список ЕР на выборах и по итогам заявил, что вполне удовлетворен результатами. Почему, он объяснил в эфире нашей радиостанции.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Я результатами доволен. Подавляющее большинство в региональном парламенте сформировано... При всем при этом вся палитра политического многообразия у нас в Псковском областном Собрании представлена.

Никакой неожиданностью итоги голосования и поствыборный расклад в Собрании нового созыва не стали – по крайней мере, для тех, кто регулярно читает ПЛН. Еще в начале мая, то есть за четыре с половиной месяца до выборов, мы опубликовали материал под названием «Депутатский светофор. Кому загорится зеленый на выборах в региональный парламент». Понимая, что все хотят заглянуть в сентябрь, мы опросили экспертов, проанализировали активность будущих кандидатов, их ресурсную обеспеченность и многие другие факторы, на основе чего сделали прогноз – распределили политиков по группам. В красную отправили тех, у кого нет шансов или они минимальны, в желтую определили тех, чьи шансы можно было оценить как 50 на 50, в зеленую группу попали те, кто, по нашему мнению, имели высокие шансы на получение мандатов - им, образно говоря, горел зеленый. Из 26 человек, включенных в эту, зеленую, группу, 23 затем стали депутатами, то есть точность прогноза составила порядка 90 процентов.

Если и присутствовала интрига на выборах, то связана она была с псковским «Яблоком» - да еще с тем, как отразятся на ходе и результатах избирательной кампании действия несистемной оппозиции, сыграет ли свою роль так называемое «Умное голосование» - технология сторонников Навального. И здесь следует напомнить, что в январе Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, его сразу же задержали, и по России прошли несанкционированные властями акции несистемной оппозиции.

Не стал исключением и Псков, где в январе протестующие дважды прошествовали по улицам областного центра. Всё это вызывало интерес у наблюдателей, а оппозиция поверила в свою звезду — политики, блогеры, авторы политических телеграм-каналов заговорили ни много ни мало о кардинальном изменении общественных настроений и поддержке большинством населения участников уличных протестов. Так об этом, в частности, высказывался лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, который видел в этих протестных выступлениях основу для развития массового протестного движения в России, способного привести к радикальным переменам.

Лев Шлосберг, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», февраль 2021 года: «В России меняются общественные настроения – и это самое серьёзное, что может происходить в политике. Это происходит раз в несколько десятилетий. То есть мы возвращаемся в ту историческую точку, в которой могут начаться серьезные политические перемены. Вопрос – какими они будут».

Короче, сентябрьские выборы в Госдуму, вроде бы, давали оппонентам режима шанс. Однако этим прогнозам не суждено было сбыться. Очень быстро протест схлопнулся. Система дала жесткий ответ, несистемная оппозиция была фактически разгромлена, многие уехали – как, например, псковский навальнист Дорожкин, а в конце года и депутат псковской гордумы от «Яблока» Пермяков. Выборы проходили без записанных в иноагенты и пособники экстремистов несистемщиков (в том числе и участника той январской акции Шлосберга сняли в Москве и Пскове под предлогом причастности к деятельности экстремистской организаций).

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ: «Коммунисты не признают итоги выборов, несмотря на получение мандатов в региональном парламенте. Мы не можем оставить избирателей без представителей в областном Собрании. Будем вносить предложения, чтобы изменять избирательное законодательство. Если так будет продолжаться дальше, это будут не выборы, а какой-то фарс».

Между тем допущенные до выборов системные оппозиционеры пытались аккумулировать протестный электорат, но никто в этой ловле попутного ветра особо не преуспел. Не помогло и т. н. «Умное голосование» - только перессорились все.

В сухом остатке: партия власти победила, в том же Псковском областном Собрании депутатов она распределила между членами своей фракции все руководящие посты. Оппозиция впервые даже не обозначила претензий на кресла. Как отмечают наблюдатели, степень контроля команды губернатора над Собранием стала выше - впрочем, в самом Собрании с такими оценками расклада не согласны.

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов: Когда такие замечания высказываются, хотелось бы услышать пару-тройку примеров хотя бы – того, что председатель областного Собрания вдруг сдал позиции и капитулировал перед органами исполнительной власти, да еще повел к капитуляции весь законодательный орган. Вот это я точно не принимаю.

Между тем сам спикер регионального парламента по итогам 2021 года вернулся в тройку лидеров рейтинга 100 самых влиятельных персон региона. Напомню, это традиционный ежегодный проект Псковской Ленты Новостей. Когда политика становится всё более закрытой — мы, наоборот, стараемся сделать ее более открытой, публичной, понятной людям. Для чего ежегодно проводим большие исследования. Вот и в 2021 году уже в четвертый раз вместе с экспертами сформировали и опубликовали рейтинг 100 самых влиятельных псковичей.

Проект ежегодный, работа над ним занимает несколько месяцев, привлекаем к ней сотни людей — тяжело, но в итоге можем представить рейтинг, как результат серьезного исследования.

- Мы строили, строили и наконец построили. Ура!

Если серьезно, то по результатам исследования в 2021 году лидерами традиционно остались губернатор Михаил Ведерников и секретарь Генерального совета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Он в этом году пролонгировал полномочия в Совете Федерации, переизбрался на пост секретаря Генсовета партии, выполнил задачи на выборах и упрочил позиции в федеральном центре, а в начале года сделал громкое заявление на внешнеполитическую тему — наш ответ американскому президенту. Как по мне, так это одно из самых запоминающихся высказываний 2021-го.

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России»: Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма Соединенных Штатов, возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием. Мы побеждаем пандемию, наша вакцина лучшая в мире, а они только планируют. У нас межнациональный мир, а у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности, а у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым, а у них разговоры об отделении штатов. Это просто мерзкое и бессовестное высказывание. Это вызов всей нашей стране.

В целом, никаких значительных трансформаций в топовой части списка 100 не произошло. Победивший на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу Александр Козловский остался на 4-м месте. На пятом теперь - митрополит Псковский и Порховский Тихон. Поднялся в списке новый сити-менеджер Пскова Борис Елкин. Интересно, что среди 15 новичков — уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, слетавшая в этом году в космос — там впервые снимали кино. Как бы то ни было, новых групп, которые бы оказывали серьезное влияние на ход процессов, у нас не появилось. Как и в целом в стране, общественно-политическая ситуация в регионе оставалась достаточно стабильной, без потрясений. И это, кстати, мы наблюдали на контрасте с тем, что происходило за пределами страны — протестующие в Капитолии, кризис на белорусско-польской границе, а до этого - посадка самолета с оппозиционером в Минске и прочее-прочее.

- А что вообще в мире делается?

- Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет («Москва слезам не верит»).

В общем было неспокойно, нестабильно, к концу года только ленивый обозреватель не высказался на тему происходящего у границ Украины - и всё это на фоне обострения отношений России с Западом, ультиматумов и требований предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток.

- Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера («Свадьба в Малиновке»).

Таким был этот год — сложный, противоречивый, тревожный и очень длинный. Так много всего происходило, так всё менялось, что кажется, это был куда более продолжительный период, чем 12 месяцев. Вообще это особенность двух последних лет, когда, как принято говорить, жизнь изменилась — и этот мир никогда не будет прежним. А всего-то пару лет всё было по-другому — никакого тебе коронавируса, ежедневной статистики заболеваемости и смертности (больше похожей на сводки с фронта), ковид-ограничений, QR-кодов, самоизоляции, масок, противостояния прививочников и антиваксеров и т. д. Так или иначе, весь год мы внимательно следили за всеми событиями, держали псковичей в курсе происходящего, реализовывали различные проекты, а итоги года подводили на ПЛН и в рамках проекта «Обратный отсчет» на «Эхо Москвы» в Пскове.

Кстати отмечу, что программы в последние дни выходят уже из этой новой студии «Эхо Москвы» в Пскове, она теперь совмещена с Общественным пресс-центром ПЛН, который существует уже больше 12 лет — за это время проведены сотни пресс-конференций и круглых столов, их участниками были как региональные ньюсмейкеры — руководители органов власти, общественные деятели, бизнесмены, так и гости Пскова — политики федерального уровня, деятели культуры, спортсмены, известные российские журналисты — в том числе главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который в этом году получил Нобелевскую премию мира.

Александр Савенко: - У нас в студии, можно сказать, мэтр журналистики...

Дмитрий Муратов: - Ой, Саша! Метр восемьдесят шесть в журналистике...

Короче, у нас тут по-разному бывает — содержательно, интересно, иногда весело. Вот так и будем продолжать! На этом всё на сегодня. Теперь встретимся в 22-м году — будем говорить о политике, выборах гордум Пскова и Великих Лук, об эксперименте по дистанционном электронному голосованию и о многом другом, конечно.

Это были «Гонки по вертикали». Текстовую версию программы как обычно читайте на сайте ПЛН. Там кстати накануне вышло итоговое обозрение политической активности от нашего комментатора Господина Рейтингомера.

И там же, на ПЛН, в четверг, 30 декабря, выйдут политические итоги года по ряду оригинальных номинаций — есть у нас такая многолетняя традиция. Не пропустите!

Я поздравляю слушателей радио «Эхо Москвы» в Пскове, читателей Псковской Ленты Новостей, всех наших друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Будьте здоровы и счастливы.

Разумеется, держите руку на пульсе событий - читайте Псковскую Ленту Новостей, наши группы в соцсетях и телеграм-канал ПЛН, смотрите ПЛН-ТВ и слушайте «Эхо Москвы» в Пскове — остальное видимость.

Сергей Шнуров: Если хочется врубиться, через все помехи, чё у нас, чё за границей - сообщат на «Эхе». Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо»! Слухай «Эхо» чаще всех. Ё-хо-хо!

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Котов Александр Алексеевич
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Козловский Александр Николаевич
Пересильд Юлия Сергеевна Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Елкин Борис Андреевич Глава администрации города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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