Политика

Псковская яблочная аномалия. Глас вопиющего в Пустошке

ПЛН продолжает исследовать т.н. псковскую «яблочную аномалию» - муниципалитеты, которые возглавляют избранные от партии «Яблоко» политики. Напомним, что наряду с тремя районами (Дновским, Гдовским и Плюсским), где общественно-политическая ситуация относительно спокойная, есть два муниципальных образования, в которых не первый месяц происходят конфликты и скандалы с участием глав и депутатов, звучат взаимные обвинения и растет недовольство граждан. В первой публикации мы подробно рассмотрели ситуацию в Новоржеве.

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Эта статья вызвала широкий общественный резонанс и бурные обсуждения, в связи с чем в будущем мы, вероятно, вновь вернемся к обозначенным в материале проблемам. А сегодня в центре внимания – Пустошкинский район, в котором несколько недель назад местные депутаты поставили главе Светлане Васильковой неудовлетворительную оценку. Яблочники отреагировали на произошедшее гневными комментариями, выдвижением конспирологических версий и навешиванием на депутатов районного собрания оскорбительных ярлыков. Противостояние продолжилось в масс-медиа и социальных сетях, где размещено немало негативных высказываний местных жителей. Чтобы лично разобраться в происходящем и услышать мнения сторон, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко отправился на место событий.

Когда в товарищах согласья нет...

За многие годы наблюдений за региональной общественно-политической жизнью я не раз убеждался в том, что на муниципальном уровне (в деревнях, поселках, небольших городках) партийная принадлежность людей — дело в общем-то десятое. И деление на «медведей», «соколов», «эсеров», «красных» здесь - весьма условно. Какая разница, лежит ли у кого-то дома в тумбочке партбилет, если каждый день органам местного самоуправления приходится решать элементарные житейские проблемы земляков (кому дров привезти, где дорогу подсыпать и т.п.), а не вести отвлеченные диспуты на идеологические темы и вопросы большой политики. Уж точно по этому, партийному, принципу не выстраиваются отношения. Принадлежность к тому или иному политическому объединению, как правило, не мешает членам, по сути, одной большой муниципальной семьи вести диалог, высказывать собственную точку зрения и слышать мнение других.

Ситуация, сложившаяся в последние месяцы в Пустошкинском районе, полностью опровергает такое представление о формате отношений жителей друг с другом. И в этом смысле происходящее здесь напоминает картину, описанную в репортаже из другого района «яблочной аномалии» — Новоржевского. И там, и там местное сообщество расколото, диалога нет, и кого ни послушай — каждый так или иначе подтверждает: нормальное взаимодействие между главой и ее командой с одной стороны и большинством депутатского корпуса с другой стороны в последние месяцы отсутствует, всем дается понять, что ни депутаты, ни предпринимательское сообщество, ни региональная власть, ни кто-то другой новой районной администрации не указ — разве что партийное руководство «Яблока» в Пскове.

Как же так вышло, что климат в Пустошкинском районе изменился до неузнаваемости и «погода в доме», которая, как известно, важней всего - испортилась? Отправная точка тут — сентябрь прошлого года, когда на выборах районного руководителя неожиданно для всех победила кандидат от «Яблока», член партии, более того — член руководящих органов ее регионального отделения, Светлана Василькова. Когда я только собирался отправиться в район, посмотрел, что о ней известно, чем она занималась до избрания. Обычно главами муниципалитетов становятся профессиональные управленцы, руководители предприятий, опытные хозяйственники. Этим прежде всего они и известны. У Светланы Васильковой бэкграунд — другой, и популярность иная: относительно широкую известность ей принесли не события, напрямую связанные с профессиональной деятельностью или работой депутата районного собрания, а достаточно странные происшествия. Речь о неоднократных нападениях на дом госпожи Васильковой в 2017-2019 годах — неизвестные кидали камни в окна, и каждый раз псковское «Яблоко» во главе с депутатом областного Собрания Львом Шлосбергом распространяло по этому поводу пресс-релизы, намекая на связь нападений с критической позицией Васильковой по отношению к деятельности районных властей.

Так или иначе, после выборов-2019 привычное, само собой разумеющееся взаимодействие представителей различных групп было фактически прекращено. Как рассказывали мне многочисленные собеседники, решения теперь принимаются узким, «яблочным», кругом.

Это может показаться невероятным, но из числа участников обсуждений по значимым для района вопросам исключен даже председатель районного собрания депутатов Дмитрий Зарембо.

- Глава района меня исключила из списка своего общения. Включила в список негативных элементов Пустошкинского района, - невесело улыбается спикер собрания, отвечая на мои вопросы о происходящем в районе. Не приглашают на совещания и других депутатов, предпринимателей, представителей иных общественных групп.

Председатель районного собрания депутатов Дмитрий Зарембо уверен: без конструктивного взаимодействия главы с депутатами и областным руководством развитие Пустошкинского района невозможно

- Нет взаимодействия с местными, нет взаимодействия с областью, а без этого ничего не будет. Нет понимания, как работать. Когда человек проходит на протестном голосовании, мы получаем то, что получаем, - описывает сложившуюся ситуацию Дмитрий Зарембо и переходит к обозначению многочисленных проблем, начиная с сомнительных кадровых решений (когда «яблочные» кадры привлекаются из-за пределов района, конкретный пример — назначение замглавы района Андрея Иванова ) и заканчивая вопросами, которые реально бьют по простым людям, ухудшают их положение. Одна из таких резонансных историй — сокращение рабочих мест сотрудников районного центра культуры. Напомню, что ранее с открытым письмом в адрес губернатора обратились сотрудники этого учреждения, буквально шокированные планами новой районной власти. «Сокращение работников культуры коснется не только нас, но и тех людей, которые приводят к нам своих детей в бесплатные кружки (116 клубных формирований), на мероприятия, которых в 2019 году было более трех тысяч, и посетили их 61 270 человек», - объясняли масштаб проблемы авторы обращения и взывали о помощи. - В нашей истории были времена очень трудные, но администрация всегда нас поддерживала в отличие от действующей. Помогите нам выжить!».

Позднее в СМИ появилось другое, полное горечи и разочарования, письмо — от жительницы Пустошкинского района, 85-летней Нинель Эрдман. Долгое время она была сторонницей псковского «Яблока» и Льва Шлосберга, публиковалась в его «Псковской губернии», а теперь, судя по всему, разочаровалась. Оценивая происходящие на ее глазах перемены (в том числе сокращение сотрудников в центре культуры), автор письма приходила к неутешительному выводу: «И башмаков сносить мы не успели, как все эти обещания разбились о фактические реалии поведения главы района С. Васильковой. Теперь виноваты дорожные карты, нормативно-подушевые расчеты и отсутствие денег, которые никто не принес главе района на блюдечке с голубой каемочкой», - отмечала автор письма.

К «блюдечку с голубой каемочкой» и отношению к тем, кто мог бы принести деньги, мы еще вернемся. Но вначале о том, что мог бы сделать сам район и что было в планах у Светланы Васильковой, в бытность ее кандидатом на пост главы. Речь о предвыборных обещаниях, о которых руководительнице всё чаще напоминают. Одно из таких обещаний касалось восстановления работы местного хлебокомбината.

«Что мне не понравилось — человек легко обещает поднять предприятие, хотя сделать это в нынешних условиях фактически невозможно, - говорит председатель районного собрания депутатов Дмитрий Зарембо. - Мой коллега — депутат Дмитрий Бугряков был директором этого предприятия. Оно ему досталось уже с огромными долгами, он очень многое делал, чтобы спасти это предприятие, пытался наладить хотя бы мелкий сбыт, в Торгово-промышленную палату неоднократно ездил, мы вместе с ним различные бизнес-планы разрабатывали, бизнес-идеи были, но предприятие постепенно умирало, потому что старое оборудование еще 1960-х годов, оно полностью изношено, машины такие, что из пяти собирают одну — чтоб она хоть как-то ездила. Понятно, что поднять такое предприятие было практически невозможно. И данные обещания меня очень сильно резанули», - вспоминает спикер районного собрания. Позже я встретился и с названным им бывшим директором Пустошкинского хлебокомбината, депутатом районного собрания Дмитрием Бугряковым.

Бывший директор хлебокомбината, депутат районного собрания Дмитрий Бугряков

По его словам, несмотря на то, что в предвыборной программе Светланы Васильковой значилось восстановление предприятия, никаких конструктивных действий со стороны администрации за все эти месяцы, прошедшие после выборов, не последовало. Более того - рассказывают, что на вопрос «Вы будете восстанавливать комбинат?», глава ответила: «Мне не до этого».

Вход на закрытый пустошкинский хлебокомбинат как напоминание о предвыборных обещаниях главы

Следует отметить, что что сама Светлана Василькова упреков по поводу неработающего предприятия не принимает. Во время встречи со мной она заявила, что за несколько месяцев «решить проблему хлебокомбината невозможно, потому что его планомерно банкротили несколько лет». «При предыдущей администрации имущество было выведено из правого поля и даже прокуратура области не может пока разрешить эту правовую коллизию», - считает Светлана Василькова. Так или иначе, хлебокомбинат не работает — и перспективы тут, мягко говоря, туманные.

Неуд в дневник главы

Решений, которые вызывали негативную реакцию у местных депутатов и, по их мнению, свидетельствовали о непрофессионализме главы района - немало. Так, в середине апреля по распоряжению Светланы Васильковой была прекращена подача тепла в ряд образовательных учреждений, в том числе дошкольные. Свое возмущение по этому поводу тогда высказали многие, в том числе депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Андрей Козлов недоумевает: как в середине апреля можно было отключить тепло в зданиях, из-за чего могли пострадать дети. Фото пресс-службы областного Собрания депутатов

Как отмечал региональный парламентарий, для отключения тепла необходимы определенные температурные показатели, а они отсутствовали. К тому же действия районной власти не были согласованы с метеорологами, от них не было получено информации о том, что в ближайшие 10 дней не ожидается резкого понижения температуры воздуха. «Подобные действия, однозначно, вызовут негативные последствия: появление сырости, грибка, плесени, отслоение обоев и порча мебели и т. д., обострение хронических (легочных) заболеваний у детей и возникновение этих заболеваний при их отсутствии. В сельских школах выпускники 9 классов будут сдавать основной государственный экзамен. Качество может пострадать в связи с наличием вышеуказанных проблем», - прогнозировал Андрей Козлов. А уже месяц спустя районные депутаты вернулись к обсуждению ситуации с отключением тепла на сессии, когда глава района отчитывалась о работе администрации. Тогда и прозвучала информация, что в середине мая в ранее отключенном от тепла детском саду заработали дежурные группы детей. Но за месяц, пока садик был отключен от центрального отопления, здание промерзло. Накануне там было всего 11 градусов, туалеты в детсаду вообще не отапливались. «Дети в таком холоде могут заболеть, а в условиях пандемии коронавируса это двойная проблема», - выражал беспокойство Дмитрий Бугряков. Вопросов возникло множество — внятных ответов, по мнению муниципальных депутатов, не последовало.

Как следствие, деятельности главы района за 2019 год со дня вступления ее в должность была дана неудовлетворительная оценка.

Критиковали за многое, в том числе за нежелание делать шаги навстречу региональным властям, выстраивать взаимодействие с ними. Говорили о том, что надо искать возможности, «сглаживать углы», где-то, возможно, даже чем-то поступиться, чтобы был результат и жизнь земляков становилась лучше. Депутат от ЛДПР Алексей Карасев в лучших традициях своего партийного шефа был прям и образен — напомнил, что в российской политике принято решать вопросы в бане, если надо — то и на коленях надо просить. Любой глава района должен понимать, что личная неприязнь к губернатору, партийные установки шефа не могут быть основанием для того, чтобы делать жителей муниципального образования заложниками конфликта. Ведь за избранным главой района - не партийцы, а люди.

- В баню ходить, на колени становиться? Ну извините! - не соглашается глава района. - У меня есть определенный стиль общения. Я придерживаюсь этих правил делового стиля общения.

Светлана Василькова в рабочем кабинете. На столе - «яблоко», на стене — подаренное в день инаугурации Львом Шлосбергом совместное фото партийного лидера и главы района

В целом Светлана Василькова с решением районного собрания, поставившего ей неуд, не согласна. Считает, что «депутаты нарушили все процедуры, об оценке главы ничего не было сказано, то есть вопрос повестки дня об отчете главы района о своей работе должен был быть опубликован в районной газете «Вперед».

- Во-вторых, они пытались дать мне оценку за три месяца, что вообще не предусмотрено законом. Никаких конкретных обвинений предъявлено не было... Никаких конкретных ошибок в моей работе они не обозначили, - считает глава.

Отмечу, что руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, комментируя решение пустошкинских депутатов, перешел на непарламентскую лексику — жулики, воры, десант гопников и т. п. (к слову, он и раньше не ограничивал себя в оскорбительных выражениях, вспомним хотя бы «дебилы» в адрес коллег - депутатов областного Собрания).

Поразительно, что высказывать собственную позицию депутатам представительного органа МСУ запрещает политик, который сам на региональном уровне высказывается против власти - то есть выходит, что одним — можно, другим — нельзя?

Спрашиваю, у Светланы Васильковой, считает ли она допустимыми столь резкие и даже оскорбительные высказывания господина Шлосберга о не просто оппонентах главы, а о ее коллегах, депутатах, жителях района. «Это был обоснованный ответ», - тихо отвечает Светлана Романовна и почему-то, как будто смущаясь и испытывая неловкость, отводит взгляд в сторону. И я вспоминаю не раз высказанное депутатами районного собрания мнение о том, что Лев Шлосберг навязывает партийную линию и глава не самостоятельна. Светлана Василькова не соглашается и с этим. Говорит, Лев Шлосберг никогда не навязывает никакую линию и решения.

Как и другая глава-яблочница - Софья Пугачева из Новоржева, Светлана Василькова будто по инструкции не соглашается ни с одним пунктом и говорит о своей полной самостоятельности.

«Может быть, сложилось мнение у некоторых, что мы находимся под каким-то давлением со стороны Льва Марковича. Нет. Конечно, нет. Самостоятельно принимаем решения. Да и Лев Маркович не может ежеминутно участвовать в решении вопросов глав районов. У него свои задачи, у нас свои задачи. Однако мы же команда — Псковское «Яблоко», мы друг друга знаем и в любой момент можем попросить друг у друга консультации, помощи, совета», - говорит Светлана Василькова. При этом глава не объясняет, почему по каждому конфликтному поводу в районе за нее выступает лично господин Шлосберг.

- Правильно ли я понимаю, что ваша позиция по выстраиванию коммуникации с депутатами и местным сообществом не изменится? - спрашиваю Светлану Василькову.

- А в чем она может измениться? Я не могу договариваться о каких-то преференциях за пределами правового поля, - говорит Светлана Василькова. А что до критических замечаний и негатива в свой адрес, то их глава решила пояснить конкретным примером.

Земельный вопрос

«Объясню, почему идет конфронтация и негатив», - говорит Светала Василькова и обращается к тому периоду, когда только приступила к своим обязанностям и отозвала из Собрания депутатов района проект решения, которое было внесено бывшим главой Юрием Жуковым и бывшим замглавы по экономике Татьяной Осиповой по вопросам перевода земель (все земельные вопросы переданы с уровня поселений на уровень района). Проектом данного решения предлагалось в черте населенного пункта Пустошка перевести промышленные земли в земли сельхозназначения. «Понимаете, городские земли, которые зарезервированы на будущее за развитием экономики, перевести в земли сельхоназначения. Смысл этого перевода заключался в том, что их собирались продать за очень низкую цену. Продать 13 гектар земли в городе за копейки. Уже была договоренность о продаже, это обозначила глава городского поселения. Я отозвала этот проект решения из Собрания. И сейчас в соцсетях мне от этого предпринимателя, возможного покупателя городской земли, «прилетает» систематически», - рассказывает Светлана Василькова.

Те самые «земли промышленного назначения», которые предлагалось перевести в сельхозугодья

Я решил встретиться с предпринимателем Алексеем Травиным. В прошлом сотрудник органов внутренних дел из Санкт-Петербурга, ныне он занимается растениеводством. Бизнес развивается — и в Пустошкинском районе предприниматель планировал увеличивать площади посадок и объемы переработки. Раньше видел в местных властях партнера, и вдруг получил подножку — тот самый отказ в приобретении земель для растениеводства. С доводами о том, что землю собирались продать за копейки, Травин не согласен — говорит, она вообще никому не нужна была. Профессионализм управленцев из команды Васильковой оценивает «ниже плинтуса». По мнению Травина, подобными действиями глава района просто подрывает работу предпринимателей и инвесторов.

С Алексеем Травиным мы едем на тот самый участок в черте города, который он собирался приобрести. «Тут канава, тут болото. Это промзона. Здесь асфальтовый завод, - проводит мини-экскурсию по пустырю предприниматель. - Сразу за тем пригорком стоит моя база. Я и планировал, что и болото возьму, и эту землю.

- А что вы тут планировали?

- Базисный плодопитомник. Это серьезная такая штука. Мы имеем право выращивать на территории Псковской области, на территории Северо-Западного региона многолетники — смородина, крыжовник, другие культуры - только те сорта, которые стоят в государственном реестре. Но так как у нас селекция не работает, и сортоиспытательные участки разрушены (я постоянно общаюсь с великолукской сельхозакадемией - и они это признают). Говорю: давайте я организую плодопитомник с организацией частного (государственного не получится) сортоиспытательного участка. То есть плодопитомник — раз. Второе — здесь нужно ставить цеха по переработке ягод и тех, которые мы производим, и дикоросов — черника, клюква, брусника. Какие это цеха? Сушилки, разнотемпературные холодильники... При прежнем руководстве я переговорил насчет земли, говорят: конечно, выходи на конкурс, покупай, это никому не надо - ты тут единственный, кто развивается. Хорошо, вызвал межевика, рисовали схему, согласовывали ее сто раз — это не так просто. Поставили колышки, я от этих колышков отступил еще на 50 метров на всякий случай...

После этого в ситуацию вмешалась новая районная власть, что стало для предпринимателя полной и неприятной неожиданностью.

Однозначного ответа на вопрос, в чем причина такого решения, Алексей Травин не находит. То ли чья-то зависть, то ли присущее некоторым новым руководителям желание продемонстрировать, что при предшественниках всё делалось неправильно — а вот теперь будет по-другому.

Предприниматель Алексей Травин говорит, что не ждет от властей помощи. Просто хочет, чтобы не мешали и не ставили палки в колеса

С Алексеем Травиным мы отправляемся в район осматривать площади, на которых предприниматель выращивает плодово-ягодные растения. По пути он рассказывает, как решил заняться этим бизнесом, называет многомиллионные цифры инвестиций и уплаченных налогов, делится планами. Говорит, после принятого главой района решения никакого желания работать в районе нет. Травин не исключает, что зарегистрирует юридическое лицо в другом муниципалитете — просто «чтобы не платить налоги в районе, где теперь с любым могут поступить так».

Резюмируя сказанное и подводя итог командировки в Пустошку, хотел бы привести еще одну цитату. «Район в стагнации по большому счету. Всё остановилось», - так сложившуюся ситуацию определил депутат районного собрания Дмитрий Бугряков. Близки к этой характеристике и многие другие оценки, которые я услышал местных жителей. Для абсолютного большинства моих собеседников совершенно очевидно, что исправить ситуацию возможно только в том случае, если в районе возобновится диалог между представителями различных сил, если администрация муниципалитета будет работать с областным центром, не на словах, а на деле проявляя нацеленность на достижение конкретного результата. Иначе — район и его жители могут стать заложниками этой кризисной ситуации.

Александр Савенко

Фото Вадима Боченкова