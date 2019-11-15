Общество

Профессор Борис Ковалев: Российской академической науке давно пора выйти из Башни слоновой кости

«Российской академической науке давно пора выйти из Башни слоновой кости», - такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.

Напомним, он принимает участие во II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной (XIV Псковские архивные чтения), которая проходит в Пскове. Известные историки России и зарубежья, представители власти в рамках конференции обнародовали общественности уникальные рассекреченные архивные документы о военных преступлениях нацистских карателей из эстонской полиции безопасности по уничтожению советского мирного населения на территории Псковской области.

«Российской науке, прежде всего академической, давно пора уйти из некой Башни слоновой кости, где пребывает немалое количество моих коллег. Всегда легко, поработав в архиве и выявив какой-то документ, подстраховав себя кучей ссылок на авторитеты, дать некий материал суровым, сухим, академическим языком для нескольких посвященных. Так пишутся и кандидатские, и немалое количество научных статей. Но то, что сейчас происходит в Пскове, - это некий федеральный тренд», - отметил профессор, комментируя значимость Псковских архивных чтений.

«Поскольку накануне самого события, которое абсолютное большинство наших соотечественников будет отмечать 9 мая, нужно говорить с людьми понятным им языком, нужно показать, что историки - еще и граждане, и полученная информация не должна быть ни неким академическим фактом, ни пропагандой, - высказал мнение Борис Ковалев. - К великому сожалению, очень многое из того, что делается в нашей стране, инициируется изначально у наших партнеров. Причем, я говорю об этим инициативах как со знаком "минус", так и со знаком "плюс"».

Кроме того, на эфире Борис Ковалев рассказал о своем докладе, который включен в программу научно-практической конференции. Он посвящен теме «Кто виноват и почему не все нацисты и их пособники понесли наказание?». По словам профессора, сейчас в некоторых странах идет их героизация, они называются самыми достойными представителями нации. Отдельно он остановился на событиях 1955 года, когда в Советский Союз прибыл Конрад Аденауэр - первый федеральный канцлер ФРГ, с которой у нашей страны начали устанавливаться дипломатические отношения. «И Никита Сергеевич Хрущев с его широкой душой сделал ему подарок - отпустил в Германию без малого 40 тыс немецких солдат и офицеров, которые были осуждены в нашей стране, - отметил Борис Ковалев. - Если взять их дела, были там и нарушения внутрилагерной дисциплины, и какая-то болтовня, но, почему-то, их дела не стали пересматривать, как это нужно было сделать по логике. Того, кто не особо виноват, можно было отпустить. Но ведь среди болтунов и хулиганов оказалось немалое количество палачей, бывших членов СС, гестаповцев, которые понесли совершенно заслуженное наказание. Но решили выпустить всех», - отметил профессор.

Лично для Бориса Ковалева военные преступники являются, помимо всего прочего, «ценными свидетелями». «Для меня потрясением было в свое время общение с генералом КГБ Василием Боговым, который мне сказал, что, всю жизнь занимаясь розыском военных преступников, он больше всего огорчался из-за наличия в Советском Союзе смертной казни. И Василий Михайлович мне говорил: "да они нелюди!". "Для вас нелюди, а для меня они ценные свидетели", - ответил я. Ведь по мере выявления очередного преступника, расстреливая его, мы уничтожали важнейшего свидетеля. Так что восстановить правду нам мешало не только время, но и мы сами, поскольку слишком много ниточек обрубили, а они были очень тонкими», - отметил Борис Ковалев.

В рамках эфира он вспомнил рассказал еще одного чекиста Владимира Яковлева о сложности человеческой судьбы. «Когда он арестовывал очередного карателя, тот, рыдая и доставая ордена, обвинял чекистов в том, что его, ветерана, видите ли, смеют арестовывать. И какова судьба этого деятеля? Он ухитрился в 1944 году, скрыв свою биографию, вступить в Красную Армию, дойти до Кёнигсберга, заработать несколько медалей и уже как мобилизованный красноармеец, вернуться домой, а потом еще и ходить по школам как герой войны. Он был очень строгий ветеран — по его требованию ему построили в Петушках дом, провели персональную дорогу с освещением. То есть он не прятался. Это был один из брендовых ветеранов, но оказалось, что у этого брендового ветерана кроме имевшихся на его счету реальных подвигов были и расстрелянные русские деревни в 1942 году», - рассказал гость студии.

Самое главное, что было отмечено в его докладе, на его взгляд - это то, что «сразу после войны наши вчерашние союзники - США и Великобритания - решили, что для них на сегодняшний день гораздо более опасным противником является Советский Союз», «а раз вчерашние каратели - враги Советского Союза, значит, враг моего врага — мой друг».