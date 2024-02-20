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Сцена / Фестивали

Оркестр Мариинского театра выступит на 50-м Фестивале русской музыки в Пскове

20.02.2024 12:10|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль русской музыки, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, пройдет в Пскове в 50-й раз с 16 по 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

«Для жителей и гостей региона будет представлена яркая, насыщенная программа, в которой будет место классическому звучанию симфонического оркестра и коллективам-экспериментаторам, опере и балету, театральным и выставочным программам. Мероприятие пройдет в рамках президентского национального проекта "Культура"», - отметили в пресс-службе правительства.

Откроет фестиваль «Балетный гала-концерт. Кармен» от театра «Санкт-Петербургский балет» и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В программе — фрагменты балетов на музыку Н. А. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, Р. Щедрина «Кармен-сюита». Дирижер — Алексей Репников.

На фестивале выступят ансамбль «Солисты Екатерины Великой», исполняющий барочные сочинения в аутентичной манере, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Государственная академическая симфоническая капелла России и симфонический оркестр Петрозаводской консерватории имени А. Глазунова.

Завершится фестиваль выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением известного российского дирижера, народного артиста России Валерия Гергиева. Коллектив даст два концерта. Музыканты представят программу, посвященную русской классике, а также исполнят оперу Мусоргского «Хованщина».

«Фестиваль русской музыки в честь М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова приходит вместе с весной на Псковскую землю традиционно. Он служит сохранению памяти и музыкального наследия великих композиторов ХIХ века, чья жизнь неразрывно связана с Псковским краем», - добавили в пресс-службе правительства.

Теги: #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
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