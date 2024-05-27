«Блогерши» и «работяги» появятся в спектакле «Стрекоза и муравей» в Пскове

Уличный спектакль «Стрекоза и муравей» увидят зрители в Детском парке Пскова сегодня, 30 мая. 15-минутную программу поставили в рекордно короткие сроки. Об этом сообщил известный клоун, актер театра «Лицедеи» Анвар Либабов в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В постановке задействованы 30 детей-инвалидов из Дома-интерната №1 в Санкт-Петербурге. Зрители увидят целую группу стрекоз и муравьев. Анвар Либабов отметил, что стрекозы будут блогершами, а муравьи — брутальными работягами. Также он анонсировал, что в спектакле будет два сюрприза, а в конце зрителей ждет хэппи-энд.
Второй гость студии — психолог, координатор проекта по театрализованной деятельности «Дом счастья» Сергей Даценко — отметил, что псковичи и гости города обязательно должны посмотреть постановку, причем не только дети, но и взрослые.
«У детей это не просто получается, дети делают это с таким внутренним восторгом и желанием, что взрослым есть, чему поучиться», - поделился он.
Вход на спектакль свободный, приглашаются все желающие.
Напомним, фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове сегодня, 30 мая. В рамках фестиваля выразить свои чувства и эмоции в творчестве смогут артисты с особенностями развития.