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«Блогерши» и «работяги» появятся в спектакле «Стрекоза и муравей» в Пскове

Уличный спектакль «Стрекоза и муравей» увидят зрители в Детском парке Пскова сегодня, 30 мая. 15-минутную программу поставили в рекордно короткие сроки. Об этом сообщил известный клоун, актер театра «Лицедеи» Анвар Либабов в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы сделали этот спектакль в рекордно короткие сроки, за два месяца. Получился небольшой спектакль на 15 минут. Ранее я привозил сюда уже два спектакля. Привозил Филимонковский детский дом-интернат, там нас было 8 человек, и мы играли около двух часов. Здесь нас 30 человек, и мы играем 15 минут. Но там было 4 года работы, а здесь только два месяца. Мы долго не могли приступить к работе. Был грипп, ОРВИ, у детей были сплошные карантины, и только 29 января у нас были первые репетиции, а 19 апреля мы дали первую премьеру. Практически за 2 месяца», - рассказал Анвар Либабов.

В постановке задействованы 30 детей-инвалидов из Дома-интерната №1 в Санкт-Петербурге. Зрители увидят целую группу стрекоз и муравьев. Анвар Либабов отметил, что стрекозы будут блогершами, а муравьи — брутальными работягами. Также он анонсировал, что в спектакле будет два сюрприза, а в конце зрителей ждет хэппи-энд.

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Второй гость студии — психолог, координатор проекта по театрализованной деятельности «Дом счастья» Сергей Даценко — отметил, что псковичи и гости города обязательно должны посмотреть постановку, причем не только дети, но и взрослые.

«У детей это не просто получается, дети делают это с таким внутренним восторгом и желанием, что взрослым есть, чему поучиться», - поделился он.

Вход на спектакль свободный, приглашаются все желающие.

Напомним, фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове сегодня, 30 мая. В рамках фестиваля выразить свои чувства и эмоции в творчестве смогут артисты с особенностями развития.