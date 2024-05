Сцена / Фестивали

Рок-группа «Овощи» и «У театра» Екатерины Мигицко выступят на фестивале в Пскове

Концерт рок-группы «Овощи» (Москва) и эстрадный спектакль «Time of my life» «У театра» (Санкт-Петербург) пройдут на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 31 мая, во второй день фестиваля «Другое искусство». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Между выступлениями коллективов будет антракт. Регистрация осуществляется один раз.

«У театра» – коллектив выпускников Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), в составе которого глухие и слабослышащие артисты. Художественный руководитель театра – Екатерина Мигицко, актриса московского театра «Ленком», педагог РГСАИ, режиссер. В 2003 году вместе со своими выпускниками, коллегой Анной Башенковой и сурдопереводчиком Варварой Ромашкиной Екатерина Мигицко создала первый в стране частный театр неслышащих актеров, сегодня известный как театр «Недослов».

Спектакль «Time of my life» театр называет своей визитной карточкой. Он был создан в конце 2021 года из лучших музыкальных, жестовых и пластических этюдов во время обучения актеров в академии. Отсюда и богатый песенный ряд – от русского фольклора до Queen, и акробатические элементы, и взаимодействие с предметами, и танцевальные номера, которыми наполнен спектакль.

«Time of my life» – лауреат премии V Международного фестиваля «Территория жеста» в Москве (2022) в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

Рок-группа «Овощи» – музыкальный коллектив людей с инвалидностью и их преподавателей. Группа из Москвы исполняет каверы на известные произведения. Сами себя они называют «рок-группа шумных инвалидов».

Коллектив зародился в пансионате «Городок Незнайки» для детей-сирот, нуждающихся в длительном и многоэтапном лечении на базе Российский детской клинической больницы. Кстати, в фестивале «Другое искусство» будет участвовать уже второй состав группы – старшие участники выросли и выпустились. У «Овощей» есть цель – показать, что люди с инвалидностью могут выступать на сцене и иметь огромный успех. Об этом говорят и их слоганы «Зажигаем покруче здоровых», «Вдохновляем людей», и отклик публики на концертах в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и уже совсем скоро в Пскове.

Фотографии: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Выступления группы «Овощи» и «У театра» состоятся 31 мая в 17:00 на большой сцене Псковского театра драмы. Зарегистрироваться можно здесь.

Двумя часами ранее в галерее «ЦЕХ» начнет работу выставка Натальи Шиндиной (Пенза), а в 19:00 зрителей приглашает театр «Лестница» из Краснодара: на малой сцене будет показан спектакль «Голубая роза».

Напомним, в программе фестиваля «Другое искусство» более 15-ти бесплатных мероприятий – спектаклей, выставок, концертов, кинопоказов, мастер-классов, на которых будет представлено творчество инклюзивных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Воронежа, Краснодара и Пензы. Ознакомиться с афишей и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте.

Организаторы фестиваля: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, комитет по культуре Псковской области, «Российский фонд культуры», Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, Псковская благотворительная организация «Я и ты», Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский государственный университет. Фестиваль проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и правительства Псковской области.