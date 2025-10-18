Культура

На выставке «Придумано и сделано в России» в Изборске представлен керамический торт

На выставке «Придумано и сделано в России», которая открылась в музее-заповеднике «Изборск» 10 октября, представлен керамический торт-контейнер, созданный в рамках проекта «Праздник», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«Идея проекта "Праздник" — создать посуду, которая объединит за одним столом и взрослых, и самых маленьких. Главные ценители сладостей — это дети, поэтому художник объединила элегантность десертного набора с тёплым и дружелюбным дизайном детского сервиза. Такое художественное решение создаёт ощущение праздника для всех», - рассказали в музее.

Главный элемент набора — керамический торт-контейнер, состоящий из восьми частей. Семь из них — съемные секции. Это решение помогает детям легко отломить и взять первый кусочек, не боясь испортить угощение. Каждая чашка в наборе выглядит уникально благодаря имитации ручной работы и индивидуальным «вмятинам».

Сервиз изготовили из полуфарфора с использованием технологии литья в гипсовые формы и последующей ручной глазуровки. Этот процесс обеспечивает прочность, экологичность и эстетическое совершенство изделия.

Проект «Придумано и сделано в России» получил поддержку министерства культуры РФ, Всероссийского музея декоративного искусства, фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.