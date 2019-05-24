Сцена / Фестивали

Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово 8 июня

Звезды телеэкрана Антон и Виктория Макарские выступят в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, концерт пройдет в деревне Бугрово (сцена на воде), начало в 21.00. Музыкальный дуэт исполнит легендарные песни из российских и зарубежных фильмов, театральных постановок.

В сочетании с тонким чувством юмора и непосредственным общением с публикой Макарские на своих концертах создают позитивное настроение, погружают зрителей в атмосферу добрых и душевных мелодрам и лирических комедий советского и зарубежного кино и музыкального театра. Зрителей ждет яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди российских исполнителей. Со сцены прозвучат романсы, либретто, песни из кинофильмов.

Антон и Виктория являются звездами мюзиклов, телеэкрана и идеальной супружеской парой, которая с первой минуты влюбляет в себя зрителей.

Программа Дней Пушкинской поэзии 8 июня

Сельцо Михайловское

12.00 - парад участников и гостей праздника. Торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры на поляне (с. Михайловское)

Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты

Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука

Открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса - Пушкинского заповедника, Псковского отделения Союза писателей России, Почты России.

Сельцо Михайловское, поэтическая поляна

Работа сценических площадок по расписанию

Историческо-литературная сцена

10:30 Коллективы Пскова, Великие Луки

12:00 Парад поселений

12:15 ОТТА – оркестр

12:50 Духовой оркестр «Фристайл»

13:00 Барабанное шоу «Night Bit»

13:10 Наш Пушкин (чтение стихов) более 220 участников

13:15 Открытие

13:40 Детский хор «Алые Паруса», чемпионы мира по хоровому пению в Японии

14:10 Ансамбль песни и пляски Росгвардии

14:15 Поэты

14:40 Ансамбль песни и пляски Росгвардии

14:45 Фолк-группа «Партизан FM»

15:25 Поэты

15:45 Имперский Русский Балет

15:50 Поэты

16:10 Камерный хор «Городу и Миру»

16:40 Поэты (свободный микрофон)

Классическая сцена

10:30 Симфонический оркестр Псковской филармонии

11:30 Отта оркестр

12:00 Парад Поселений

13:30 Солисты оперы Мариинского театра и Симфонический оркестр Псковской филармонии

14:00 Имперский Русский Балет

14:10 Юрий Кононов

14:20 Ансамбль песни и пляски Росгвардии, Квартет балалаечников

14:40 Балет Росгвардии

14:50 Камерный хор «Городу и Миру»

15:20 Балет Росгвардии

15:25 ОТТА-оркестр

16:00 Премьера музыкальной сказки «Волшебная лампа», арт-проект Квартета и Симфонического оркестра Псковской филармонии

17:10 Премьера балета «Пугачев», Казаки России

Сцена в этно-деревне Зуево

10:30 Великие Луки

11:00 Русская свадьба

12:00 Парад Поселений

12:30 Живет Деревня

13:20 Казаки

13:30 Смотрины, показ русской этнической одежды

13:40 Русская свадьба с фолк-группой «Партизан FM»

14:40 Русская вечера и Великие Луки

15:00 Выступление на цимбалах и Смотрины, показ Русской одежды

15:30 Ансамбль песни и пляски Росгвардии, номер «У мосточка»

15:35 Выступление Фолк-Берри

15:45 Национальный обряд Русской свадьбы

16:45 Танцевальная русская Вечёра

Гусарская сцена

10:30 Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира, плаш), знакомство с бытом гусар

11:15 Конное представление русских гусар и французских кирасир

12:00 Парад Поселений

13:00 Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира), знакомство с бытом гусар

13:30 Конное представление русских гусар и французских кирасир

14:30 Поэты-песенники (открытый микрофон) Лермонтов, Пушкин, Давыдов.

15:30 Конное представление русских гусар и французских кирасир

16:30 История и традиции русской дуэли

Театральная сцена

10:30 Театр детям, мастер-классы театрального дела

11:30 Наш Пушкин (открытый микрофон)

12:00 Парад Поселений

13:00 Коллективы Великих Лук

14:30 Наш Пушкин (открытый микрофон)

15:00 Театр детям, мастер-классы театрального дела

15:30 Коллективы Пскова

16:30 Интерактивная игра Сказки Пушкина

Бугрово, сцена на воде

19:30 Музыканты «ЯрГа Лодкаструн», Карелия

20:00 Имперский Русский Балет

20:10 Юрий Кононов

20:50 Духовой оркестр Фристайл, Шоу барабанщиков

21:00 Антон и Виктория Макарские.