Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово 8 июня

Звезды телеэкрана Антон и Виктория Макарские выступят в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, концерт пройдет в деревне Бугрово (сцена на воде), начало в 21.00. Музыкальный дуэт исполнит легендарные песни из российских и зарубежных фильмов, театральных постановок.
В сочетании с тонким чувством юмора и непосредственным общением с публикой Макарские на своих концертах создают позитивное настроение, погружают зрителей в атмосферу добрых и душевных мелодрам и лирических комедий советского и зарубежного кино и музыкального театра. Зрителей ждет яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди российских исполнителей. Со сцены прозвучат романсы, либретто, песни из кинофильмов.
Антон и Виктория являются звездами мюзиклов, телеэкрана и идеальной супружеской парой, которая с первой минуты влюбляет в себя зрителей.
Программа Дней Пушкинской поэзии 8 июня
Сельцо Михайловское
12.00 - парад участников и гостей праздника. Торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры на поляне (с. Михайловское)
Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты
Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука
Открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса - Пушкинского заповедника, Псковского отделения Союза писателей России, Почты России.
Сельцо Михайловское, поэтическая поляна
Работа сценических площадок по расписанию
Историческо-литературная сцена
10:30 Коллективы Пскова, Великие Луки
12:00 Парад поселений
12:15 ОТТА – оркестр
12:50 Духовой оркестр «Фристайл»
13:00 Барабанное шоу «Night Bit»
13:10 Наш Пушкин (чтение стихов) более 220 участников
13:15 Открытие
13:40 Детский хор «Алые Паруса», чемпионы мира по хоровому пению в Японии
14:10 Ансамбль песни и пляски Росгвардии
14:15 Поэты
14:40 Ансамбль песни и пляски Росгвардии
14:45 Фолк-группа «Партизан FM»
15:25 Поэты
15:45 Имперский Русский Балет
15:50 Поэты
16:10 Камерный хор «Городу и Миру»
16:40 Поэты (свободный микрофон)
Классическая сцена
10:30 Симфонический оркестр Псковской филармонии
11:30 Отта оркестр
12:00 Парад Поселений
13:30 Солисты оперы Мариинского театра и Симфонический оркестр Псковской филармонии
14:00 Имперский Русский Балет
14:10 Юрий Кононов
14:20 Ансамбль песни и пляски Росгвардии, Квартет балалаечников
14:40 Балет Росгвардии
14:50 Камерный хор «Городу и Миру»
15:20 Балет Росгвардии
15:25 ОТТА-оркестр
16:00 Премьера музыкальной сказки «Волшебная лампа», арт-проект Квартета и Симфонического оркестра Псковской филармонии
17:10 Премьера балета «Пугачев», Казаки России
Сцена в этно-деревне Зуево
10:30 Великие Луки
11:00 Русская свадьба
12:00 Парад Поселений
12:30 Живет Деревня
13:20 Казаки
13:30 Смотрины, показ русской этнической одежды
13:40 Русская свадьба с фолк-группой «Партизан FM»
14:40 Русская вечера и Великие Луки
15:00 Выступление на цимбалах и Смотрины, показ Русской одежды
15:30 Ансамбль песни и пляски Росгвардии, номер «У мосточка»
15:35 Выступление Фолк-Берри
15:45 Национальный обряд Русской свадьбы
16:45 Танцевальная русская Вечёра
Гусарская сцена
10:30 Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира, плаш), знакомство с бытом гусар
11:15 Конное представление русских гусар и французских кирасир
12:00 Парад Поселений
13:00 Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира), знакомство с бытом гусар
13:30 Конное представление русских гусар и французских кирасир
14:30 Поэты-песенники (открытый микрофон) Лермонтов, Пушкин, Давыдов.
15:30 Конное представление русских гусар и французских кирасир
16:30 История и традиции русской дуэли
Театральная сцена
10:30 Театр детям, мастер-классы театрального дела
11:30 Наш Пушкин (открытый микрофон)
12:00 Парад Поселений
13:00 Коллективы Великих Лук
14:30 Наш Пушкин (открытый микрофон)
15:00 Театр детям, мастер-классы театрального дела
15:30 Коллективы Пскова
16:30 Интерактивная игра Сказки Пушкина
Бугрово, сцена на воде
19:30 Музыканты «ЯрГа Лодкаструн», Карелия
20:00 Имперский Русский Балет
20:10 Юрий Кононов
20:50 Духовой оркестр Фристайл, Шоу барабанщиков
21:00 Антон и Виктория Макарские.