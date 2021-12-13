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Севастопольский ТЮЗ представит спектакль «Нос» на Пушкинском фестивале в Пскове

Севастопольский театр юного зрителя привезет в Псков спектакль «Нос» Яны Туминой (17 декабря), одного из ведущих режиссеров современного российского театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

На прошлом Пушкинском фестивале спектакль Яны Туминой «О рыбаке и рыбке», ставший позднее лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», вызвал восторженный зрительский отклик.

«Коллежский асессор Ковалев в одно прекрасное утро просыпается без носа, потому что у этой весьма заметной детали его лица появились другие планы. Как вернуть себе нос, когда тот уже в шитом золотом мундире и шляпе статского советника разгуливает по Петербургу?» - говорится в анонсе.

«Спектакли Яны Туминой – это всегда череда превращений и разоблачений, серия парадоксов и чудес. Это визуальный театр, в котором важны как актеры, так и их взаимодействие с материальной средой спектакля. На большой сцене Псковского театра драмы оживает фантастический мир Гоголя, где "все не то, чем кажется"», - отметили в пресс-службе.

Спектакль «Нос» – номинант национальной премии спектаклей для детей «Арлекин».

Как отмечают в СевТЮЗе, это «спектакль для родителей, которые хотят показать ребенку сложный, современный и по-настоящему художественный театр». «Однако свою абсурдистскую сатирическую повесть Гоголь вряд ли адресовал школьникам, поэтому интересен спектакль Яны Туминой будет зрителям любого возраста», - сказали в театре.

На спектакль «Нос» зрителей приглашают 17 декабря в 18:00 и 20:30.

Спектакль «Нос» Севастопольского ТЮЗа участвует в программе «Пушкинская карта».

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.