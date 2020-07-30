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Второй концерт «Спасибо медикам» пройдет в Псковском кремле 29 августа

Второй благотворительный концерт «Спасибо медикам» пройдет на территории Псковского кремля 29 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На фоне главной достопримечательности города выступят Евгения Зима Band, Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал).

«Великолепный псковский дуэт вокала и саксофона - Аркадий Галковский и Екатерина Андреева - не нуждается в представлении псковскому зрителю, - отметили в пресс-службе. - Их отличительная черта - высокое исполнительское мастерство, подлинное искусство импровизации, живой звук и богатые джазовые гармонии и ритмы».

«Про молодую скрипачку и вокалистку из Санкт- Петербурга Евгению Зима, уже известную псковичам по концерту «Музыка в темноте», в прессе пишут так: «Смешайте буги-вуги, фанк, босанову, свинг и арт-рок, приправьте все это долькой жгучего rhythm&blues и у вас получится будоражащий воображение коктейль, имя которому «Евгения Зима Band». В последнее время Евгению часто называют «русской Бьйорк» - за потрясающие мультиинструментальные шоу, которые происходят на ее концертах», - рассказали в Театрально-концертной дирекции.

Сама Евгения Зима известна как музыкант нового формата, объединяющий классику и рок, джаз и инди, а её группа Evgenia Zima Band давно названа «самой петербургской группой и счастьем в чистом виде».

В Пскове 29 августа Евгения Зима со своей группой Evgenia Zima Band даст концерт, который три года не мог состояться из-за гастролей по всей России с двумя нашумевшими шоу Евгении «Музыка в темноте» и «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». «И наконец время пришло! Псковичи увидят новую программу, включающую произведения из обоих шоу и абсолютно новые песни! Вы услышите, как классика может звучать современно! Присоединяйтесь, наслаждайтесь с нами искусством, и пусть же звучит музыка!» - добавили в пресс-службе.

В Псковской области продолжается благотворительный проект #СпасибоМедикам Псковской области, организованный Театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией Псковской области.

Подробности здесь.

Благотворительный концерт «Спасибо медикам» пройдет на сценической площадке в северной части Кремля при соблюдении дистанционного расстояния и санитарно-гигиенических требований.

Начало - в 20:00, вход - с 19:00.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте tkd-pskov.ru и «Орбилете».