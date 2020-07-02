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Несколько сот тысяч рублей уже собрано в рамках акции #СпасибоМедикам

Несколько сот тысяч рублей уже собрано в рамках благотворительной акции #СпасибоМедикам. Об этом сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева сегодня, 15 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, жертвуют денежные средства и оказывают поддержку не только физические лица, но и юридические, представители бизнеса.

Консультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов в свою очередь добавил, что сумму сборов организаторы объявят на концерте.