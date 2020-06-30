Сцена / Из первых уст

Аркадий Галковский пригласил псковичей на благотворительный концерт «Спасибо медикам!»

18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска состоится концерт, который обещает стать незабываемым мероприятием этого лета. Во-первых, он пройдет в уникальном формате кинопаркинга - для псковичей такое в новинку. Во-вторых, он станет едва ли не первым концертом после нескольких месяцев карантинного затишья. В-третьих, в нем примут участие самые классные псковские музыканты и коллективы. Наконец, еще один очень важный момент: концерт станет завершающим мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области - а значит, каждый его гость не только услышит замечательную музыку и увидит прекрасную природу Псковщины (кемпинг расположен в живописнейшем районе: соседство с лесом, чистейший воздух, заповедные птицы, четыре озера - все дает возможность посетителям почувствовать единение с природой), но и внесет свой вклад в поддержку врачей.

В ожидании необыкновенного концерта мы поговорили с одним из его участников - известным псковским саксофонистом Аркадием Галковским - и выяснили, какие сюрпризы готовит музыкант для гостей и сложно ли возвращаться к выступлениям после вынужденного молчания.

- Аркадий, многие музыканты, делясь своими впечатлениями от карантина, жаловались на то, как поменялась их жизнь, говорили, что им не хватает зрительской энергетики. Как вы пережили пандемию?

- У меня ничего не поменялось с карантином - как занимался, так и занимаюсь музыкой, репетирую.

Знаете известную фразу о том, что «есть время разбрасывать камни и время собирать камни». Не знаю, как для кого, для меня карантин стал как раз временем собирать. Такой период накопления, который очень мне понравился.

А что касается энергетики - своей должно хватать. Мне кажется, все наоборот: это МЫ, артисты, должны вырабатывать энергетику и передавать ее публике. Мне кажется, нельзя как барабан пустой выходить. Есть, например, в Петербурге джазовые музыканты - они каждый день, вечером, допустим, дают концерты. Я считаю, это безобразие вообще.

- Вы имеете в виду, что они работают на износ?

- Он выдает музыку все время, и отсюда много вещей не очень хороших получается - штамповка в каком-то смысле. То есть человек вынужден использовать просто какие-то наработки, играя как по нотам. В этом есть свои минусы. В Пскове, в силу нашей провинциальности, - другая крайность: непостоянная востребованность музыкантов, редкость выступлений. Поэтому - нам любой концерт дорог.

- Вы успели соскучиться за время карантина по слушателям?

- Да, конечно! Публика у нас четкая, я очень люблю нашу аудиторию. Псковская публика - не циничная, очень хорошая, добрая, не избалованная.

- Формат концерта не совсем обычен для псковичей. С вашей точки зрения, почему на него стоит приехать 18 июля?

- Такие концерты я вообще люблю - когда музыканты собираются не просто ради выступления, а с какой-то целью и моральной подоплекой. Это всегда лучше. Такие концерты всегда теплее получаются. Здесь всем понятная ситуация: медиков надо поддержать и сказать им спасибо. Они молодцы. Я знаю, что на наши концерты обычно много врачей приходит, потому что, когда оказываешься в поликлинике, - все тебя знают, приятное дело...

- Что вы приготовите для слушателей?

- Думаем сейчас над программой. В любом случае мы сыграем общеизвестные вещи, ничего мудреного. Просто красивые композиции. Главное - выбрать.

- По какому принципу выбирать будете?

- А я всегда выбираю по одному принципу: если мне нравится что-то, я это и делаю. Другого принципа я не знаю.

- Что вам нравится сейчас?

- Сейчас вот я Моцарта буду концерт играть для кларнета с оркестром - все лето его играю. Это, конечно, чуть-чуть другое, на концерте мы джазовый репертуар представим. Не исключено, что будем играть вдвоем с Катей (солистка Екатерина Андреева, которая долгие годы сотрудничает с Аркадием Галковским - прим. ред.). Может быть, даже придется самому на клавишах играть - некому сейчас больше. Лето - все разъехались по делам. Для меня это страшная история: я ведь учился играть на духовых, фортепиано владею на любительском уровне, дома играю. На сцене для меня это большой стресс. Но в моей жизни такой опыт уже был. Я думаю, все получится. В принципе, и на улице мы играли - это нормально.

Напомним, что концерт на автомашинах с участием известных псковских музыкантов станет завершающим мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области.

Основная ее цель – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

Театрально-концертная дирекция приглашает всех неравнодушных людей стать участниками благотворительной акции, сказать: «СПАСИБО!» и оказать возможное финансовое содействие, которое станет достойной и неоценимой поддержкой медицинских работников Псковской области.

Как пожертвовать:

Для физических лиц:

Оплата через Сбербанк:

Перечисление через банкомат:

- Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата

- Выберите раздел «Платежи и переводы», далее - «Поиск услуг и организаций»

- Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы»

- Укажите ФИО, назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее - «Оплатить»

Платежи с помощью мобильного приложения:

- Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее - «Платеж по реквизитам»

- Заполните необходимые реквизиты, далее - «Оплатить»

- Внесите в строку назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее - «Оплатить», далее - «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение:

- Перейдите в раздел «Платежи», нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана

- Выберите «Оплата по QR или штрих коду»

- Направьте камеру на QR-код на сайте https://tkd-pskov.ru/

- Введите сумму, далее - «Продолжить», далее - «Оплатить»

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):

- Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей

Для юридических лиц

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680