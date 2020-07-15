Сцена / Концерты

На концерт в рамках акции #СпасибоМедикам распродано более половины билетов

На концерт в рамках благотворительной акции #СпасибоМедикам распродано более половины билетов. Об этом сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева сегодня, 15 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Организаторы надеются, что ближе к дате проведения мероприятия будут распроданы все билеты.

Как известно, благотворительный концерт состоится 18 июля в 18.00 на базе отдыха «Скай Ранчо», в двух километрах от Изборска, в формате кинопаркинга.

Перед зрителями выступят пять групп: коллектив «Радио бэнд» и солистка Джана, молодая рокерская группа «Постоянные», группа «Красивая», Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, диджей Costya Bic.

Продолжительность концерта - примерно 2,5 часа. Возрастное ограничение 0+