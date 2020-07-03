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Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» будут транслировать онлайн

Благотворительный концерт «Спасибо медикам!», который пройдет в формате автопаркинга, будет транслироваться онлайн. Такое решение принято для того, чтобы собрать как можно больше средств для поддержки медицинских работников. Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева и профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов.

«В течение онлайн-трансляции мы будем разыгрывать услуги, которые предоставляет ТКД. Люди, которые внесут больше всех благотворительных средств, смогут получить различные подарки, например, билет в БКЗ филармонии, абонемент на посещение Псковского драмтеатра. Также планируются небольшие призы в виде видео- и аудиоаппаратуры, разыграем и бесплатное годовое обслуживание у одного из известных мобильных операторов», - рассказала Ольга Тимофеева.

«Сейчас мы не проводим очень активную рекламу онлайн-трансляции концерта, считаем, что ее нужно рекламировать непосредственно в день мероприятия. Мы выходим в Интернет, а значит, выходим за границы Пскова. Наш главная задача - попасть в тренды онлайн-трансляций на YouTube, чтобы охватить как можно больше россиян, соответственно, собрать как можно больше средств для медиков», - пояснил Дмитрий Волхонов.