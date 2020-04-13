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Билет в БКЗ Псковской филармонии разыграют в рамках акции #СпасибоМедикам

Акция #СпасибоМедикам, которая стартует в Псковской области в поддержку врачей, переболевших коронавирусом, будет по-настоящему благотворительной. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове консультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов, рассказывая о концертах, которые ждут псковичей в рамках акции.

По его словам, 21 июня, в День медицинского работника, состоятся два благотворительных концерта под открытым небом «Спасибо медикам!». Начало в 16.00 и 20.00.

Концерты пройдут на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска. «Искали такое место, чтобы люди могли приехать на автомобилях, чтобы это место было достаточно открытым, но в то же время чтобы не создавать там толпы», - пояснил он.

На парковочной площадке с организованными въездами и выездами будет установлен экран и сцена, на которой в течение нескольких часов будут выступать музыканты города Пскова, группы: «Красивая», Квартет Аркадия Галковского, «Drum&jazz», «Radio band», «Капитан Смоллетт», «Постоянные».

Зрители смогут посмотреть благотворительные концерты «СпасибоМедикам», не выходя из своих машин. При необходимости они смогут «выйти и размяться» и заказать себе чего-нибудь попить - заказ принесут к автомобилю. «Самая главная фишка, мы такого никогда не делали - смысл в том, что концерт они будут слушать по радиостанции, сидя у себя в машине. Регулируя громкость, можно фактически управлять этим концертом», - рассказал Дмитрий Волхонов.

По его словам, все группы, к которым обратились организаторы, сразу согласились участвовать в концерте, причем, абсолютно бесплатно. «Никто ни за что не берет денег. Это принципиальная позиция. Так что наша акция по-настоящему благотворительная», - заключил он.

Стоимость билета на одну машину - 1000 рублей. Билеты можно приобрести онлайн в системе «Орбилет». Напомним, вырученные средства пойдут на приобретение путевок в санатории для реабилитации псковских медиков, переболевших коронавирусом.

Концерты можно будет посмотреть и в режиме онлайн. Они будут объединены в один онлайн-концерт, который можно будет посмотреть в социальных сетях «ВКонтакте» и «Ютуб».

«Те, кто будет смотреть концерты онлайн, смогут не только перечислить средства в поддержку медиков, но и что-то выиграть. Так, например, будет разыгран билет в БКЗ филармонии на любое мероприятие 2021 года, на которое захотите», - пообещал Дмитрий Волхонов.