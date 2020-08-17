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Евгения Зима с новой программой примет участие в концерте «Спасибо Медикам» в Пскове

Второй благотворительный концерт «Спасибо Медикам» пройдет на территории Псковского кремля 29 августа, в субботу, в 20.00. Об этм Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

В центре исторического города выступят Евгения Зима Band (Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал).

Евгения Зима – автор идеи и создатель двух мультимедийных шоу «Музыка в Темноте» и «Вивальди. Любовь и Смерть в Венеции».

Меньше, чем за три года эти шоу услышали и увидели сотни тысяч зрителей по всей стране, таким образом они стали одними из самых успешных проектов на российском музыкальном рынке.

Сама Евгения Зима известна как музыкант нового формата. Элегантно выходя за рамки титула «Русская Ванесса Мэй», она создала новую волну в современной музыке.

У нее получилось объединить не только музыкальные направления: классику и рок, джаз и инди; но и публику: строгих эстетов, любителей «высокой» музыки и простых зрителей.

Evgenia Zima Band в Пскове представит новую программу, созданную из произведений уже нашумевших шоу «Музыка в Темноте» и «Вивальди. Любовь и Смерть в Венеции», а также абсолютно новых песен.

Это история, рассказанная посредством музыки, о самом сокровенном, что есть в каждом из нас.

«Великолепный псковский дуэт вокала и саксофона - Аркадий Галковский и Екатерина Андреева - не нуждается в представлении псковскому зрителю, - отметили в пресс-службе ТКД. - Их отличительная черта - высокое исполнительское мастерство, подлинное искусство импровизации, живой звук и богатые джазовые гармонии и ритмы».

Напомним, в Псковской области продолжается благотворительный проект #СпасибоМедикам Псковской области, организованный Театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией Псковской области. Подробности здесь.

Благотворительный концерт «Спасибо медикам» пройдет на сценической площадке в северной части Кремля при соблюдении дистанционного расстояния и санитарно-гигиенических требований.

Начало - в 20:00, вход - с 19:00.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте tkd-pskov.ru и «Орбилете».