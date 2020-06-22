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Розыгрыш призов для онлайн-зрителей пройдет во время концерта «Спасибо Медикам»

Розыгрыш призов для онлайн-зрителей пройдет во время концерта «Спасибо Медикам»: на кону абонементы в театр драмы и филармонию, велосипед Stels Navigator и другие подарки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

18 июля жителей Псковской области ждет важное музыкальное событие, - концерт ведущих музыкантов Пскова, в формате кинопаркинга, который Театрально-концертная дирекция организует совместно с администрацией Псковской области. Это благотворительный концерт «Спасибо Медикам» в поддержку медицинских работников региона, пострадавших от COVID-19, все собранные средства пойдут на их реабилитацию.

Во время благотворительного концерта «Спасибо Медикам» состоится розыгрыш призов, предоставленных спонсорами, для онлайн-зрителей. Надо отметить, что концерт будет транслироваться в режиме реального времени в социальной сети «ВКонтакте» на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции» https://www.youtube.com/channel/UCosdYSB1sOp0vWMzKTTGzYg

Среди призов - сертификаты на многократное посещение спектаклей Псковского театра драмы и концертов областной филармонии, велосипед Stels Navigator, предоставленный магазином «Технодром», а также бесплатное годовое обслуживание у одного из известных мобильных операторов.

Напомним, что 18 июля, в субботу, в 18.00 на парковочной площадке базы отдыха «Скай Ранчо», в двух километрах от Изборска будет установлен экран и сцена, на которой в течении 2,5 часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Ведущие концерта: Сергей Карпов, Ирина Потапова, Дмитрий Волхонов.

Стоимость одного билета на автомашину – 1000 рублей (не более 4 человек). Билеты можно приобрести онлайн в системе «Орбилет»

Добавим, что концерт пройдет в рамках, благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области.

Основная ее цель - сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

Давайте все вместе поблагодарим тех, кто сейчас поддерживает нас и помогает нам, и скажем #СпасибоМедикам. Подробности на сайте ТКД

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