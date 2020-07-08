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Группа «Постоянные»: Записать в Пскове альбом стоит 10-20 тысяч рублей

Они собрали группу еще в школе. Костяк коллектива — два музыканта, которые дружат с детского сада. На запись уже двух вышедших альбомов участники коллектива скидывались. Перед карантином они успели дать сольный концерт в Пскове и выступить на фестивале в Великих Луках. Среди них два будущих юриста, ветеринар, студент-программист. Нынешнее их название — уже третье. Рок-группа «Постоянные» станет одним из участников концерта #СпасибоМедикам 18 июля на «Скай Ранчо» рядом с Изборском. Выступление состоится в непривычном для Псковской области формате кинопаркинга. Слушатели останутся в автомобилях на парковке, где установят сцену. На собранные средства купят путевки на реабилитацию медикам, пострадавшим от коронавируса. Перечислить пожертвование можно уже сейчас (шпаргалка в конце материала). За несколько дней до концерта солист «Постоянных» Назар Павловский рассказал, чего публике ждать от этой группы.

- Назар, почему группа согласилась на предложение стать частью этой акции?

- Нас пригласили из Театрально-концертной дирекции, и мы подумали, что это неплохой опыт после такого концертного затишья. И самое главное, мы благодарны врачам, которые в такой сложной ситуации исполняют свой профессиональный долг. Мы хотим показать, что есть в обществе поддержка, чтобы они понимали, что на этом фронте не одни.

- В концерте примут участие довольно разнородные творческие единицы. Комфортно ли вам будет в такой компании?

- А почему нам должно быть некомфортно? У нас было общее собрание, по-моему, все классные. Кого-то мы знали до этой встречи, с кем-то познакомились.

- Ваш коллектив — молодой во всех смыслах, если иметь в виду, что вы собрались в 2016 году, когда еще учились в школе. Помогает ли вам кто-то с продвижением, или все сами-сами?

- В основном, сами. Но когда предлагают помощь, не отказываемся. Например, мы скинулись на запись двух своих альбомов. После этого продвигали их через рекламные посты в своей группе «ВКонтакте». В Пскове запись альбома стоит разных денег, зависит от обстоятельств. У нас есть знакомые, которые могут помочь по невысокой цене. Обычно стоит это 10-20 тысяч рублей. Я говорю о самой записи звука без выпуска физического носителя.

- Когда состоялось ваше последнее живое выступление?

- В предпоследний день зимы, 28 февраля, выступили на фестивале «Многоголосье» в Великих Луках, перед этим 7 февраля был сольный концерт в псковском клубе «T.I.R». Из нарушенных планов, мы должны были этим летом принять участие в гала-концерте проекта «Добрый рок», но его перенесли на следующее лето. У карантина оказалось две стороны. С одной — появилось больше времени на творчество. А с другой — не было возможности это творчество показывать. В основном мы занимались записью третьего альбома. Его выход планируем осенью.

- Как группа собралась? Вы уже дружили и решили заниматься вместе музыкой или подружились именно на музыкальной почве?

- Мы не просто уже дружили, мы с басистом Стасом Кулыгиным вместе в садик ходили. Сейчас от первого состава группы остались только мы с ним, так получилось, что остальные в прошлом году разошлись. К счастью появились ребята, которые захотели с нами играть — Дмитрий Александров, Всеволод Алексеев и Игорь Тимофеев.

- Что значит название группы - «Постоянные»?

- Всегда когда собираются люди и начинают играть, возникает вопрос, а как мы будем называться? Мы тогда еще учились в одиннадцатом классе и выбрали название «Константа». Но такой исполнитель уже был. И мы переименовались, получилось какое-то совсем дурацкое название. Поняли что это ерунда, вернулись к первому варианту, переведя его на русский. Каждый может увидеть в этом названии свое.

Юлия Магера

Концерт на «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска начнется 18 июля в 18:00. Он станет первым живым концертом с начала прихода коронавируса в Псковскую область. Зрителей начнут пускать на парковку в 17:00. Среди участников концерта - «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева. В машине могут находиться не более четырех человек, возрастное ограничение 12+. Билет на одну машину обойдется в 1000 рублей. Купить билет можно заранее онлайн.

Акция #СпасибоМедикам уже идет. Пожертвования на любую сумму, которая станет неоценимым содействием борцам с коронавирусом, можно перечислить несколькими способами. Сбор средств продлится до 25 июля.

Как пожертвовать

Для физических лиц:

1. Оплата через Сбербанк.

Перечисление через банкомат:

- Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата.

- Выберите раздел «Платежи и переводы», далее - «Поиск услуг и организаций».

- Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы».

- Укажите ФИО, назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее - «Оплатить».

Платежи с помощью мобильного приложения:

- Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее - «Платеж по реквизитам».

- Заполните необходимые реквизиты, далее - «Оплатить».

- Внесите в строку назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее - «Оплатить», далее - «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение банка:

- Перейдите в раздел «Платежи».

- Выберите «Оплата по QR или штрих-коду»

- Направьте камеру на QR-код.

- Введите сумму, далее - «Продолжить», далее - «Оплатить».

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):

- Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей.

Для юридических лиц:

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680