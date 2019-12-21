Общество

Мы действительно сделали рывок, но до финиша еще далеко - Михаил Ведерников

«Мы действительно сделали рывок, но до финиша еще далеко», - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава региона отдельно перечислил «сугубо предметные, конкретные результаты, которые сложно списать на особые способы подсчета и пресловутую статистику». Так, по его словам, за два года псковский регион принял 92 кареты скорой помощи, а в 2020 году к этому числу добавится еще 35. «И эти 127 машин полностью удовлетворят потребность в новой технике на ближайшие несколько лет», - заметил Михаил Ведерников.

В дополнение к этому 11 автомобилей «Нива-Шевроле» в рамках пилотного проекта на днях получили сельские фельдшеры, которые от деревни к деревни ходили едва ли не пешком. Этот проект планируется сделать постоянным.

Также губернатор напомнил, что в текущем месяце в Псковскую область поступило 37 единиц противопожарной техники – это самая крупная партия в истории современной Псковской области, которая получена при личной поддержке главы МЧС Евгения Зиничева.

Кроме того, по отдельному решению президента, при поддержке правительства РФ, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» поступило исключительно современное, высококачественное оборудование на сумму более 850 млн рублей. «На выходных в деле увидел новый ангиограф и аппарат УЗИ. Это впечатляет. Могу сказать, что мы сделали не один, а несколько уверенных шагов вперед. На сегодня это лучшее оборудование и ближайшие несколько лет оно будет вне конкуренции», - заметил Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что в конце этого года тема дорог впервые уступила теме благоустройства дворов. Новые стандарты качества, увеличенный Дорожный фонд дают о себе знать не только по перевыполненным показателям нацпроекта БКАД, но и по тому, как на это реагируют жители.

«Мы действительно сделали рывок, сегодня это очевидно во многих сферах, но до финиша еще далеко», - заключил Михаил Ведерников.